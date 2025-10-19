Fagyos ébredés Békésben – a tél előszelét hozta el a köd és a hidegfront

Békés vármegye időjárása jellemzően markáns változás mutatott az elmúlt 12 órában: a reggeli párás–ködös látvány után a hőmérséklet az előzetes várakozásoknál is gyorsabban esett le. Mindez pedig előrevetíti: az őszi napokból egy hirtelen, fagyos fordulat állhat be. A reggeli órákban, mikor a nap kelt, még viszonylag enyhe fények és párás-ködös viszonyok uralkodtak. A délelőtt folyamán a napsütés fokozatosan megerősödik és a felhőzet csökkenni fog. Ezzel párhuzamosan azonban a levegő hőmérséklete is lassan csökkenni kezd — az est közeledtével pedig a hidegebb hőmérséklet lesz az uralkodó.

Békés vármegye időjárása: A hűvös, ködös reggel után lassan kitisztult az ég Békés vármegyében, de a levegő már a közelgő fagyos napokat sejteti. Fotó: Shutterstock/ Illusztráció

Békés vármegye időjárása

Tegnap hidegfront haladt át felettünk, melynek hatására a megélénkülő, olykor megerősödő északnyugati széllel jóval hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek fölénk. Estére hazánk döntő részén már kiderült az ég ,éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült. Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna-Tisza közén lévő homoktalaj felett -6.6 fokig süllyedt a hőmérséklet, mely ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekordot megdöntésére elég volt - írta a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mire érdemes figyelni?

Réteges öltözködés ajánlott: délután még jól jöhet egy könnyebb kabát, de estére már meleg sapkára, sálra is gondolni kell.

Kültéri programok esetén a “melegedés” illúzióját ne vegyük biztosnak: a napsütés dacára a levegő már nem tart olyan hőt magában, mint néhány napja.

Autózásnál és szabadban tartózkodóknak figyelniük kell a csökkenő fényviszonyokra és potenciálisan gyors hőmérséklet-váltásokra.

Ha a kora reggeli vagy késő esti órákban érkezünk-indulunk, érdemes megnézni a helyi hőmérsékletet, mert akár 5 °C alá is süllyedhet a hőérzet.

Hétfőre Békés vármegyében markánsan az őszi napfény és a fokozatos lehűlés kombinációja várható

Reggel: A hétfő hajnal kezdete hűvös lesz: a korai órákban többnyire derült éggel és igazán friss levegővel indul a nap. A napfelkelte idején már érzékelhető a hőmérséklet-csökkenés hatása: a levegő hidegebb, mint az előző napokban. A fokozatos napfény ugyan fokozza a komfortérzetet, de a kezdeti hűvös légkör egyértelműen azt jelzi: „itt a hidegebb lesz”.