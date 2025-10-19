1 órája
Fagyos ébredés Békésben – a tél előszelét hozta el a köd és a hidegfront
Az elmúlt órákban bár gyönyörködhetünk a ragyogó napfényben, de a hűvös szél mérsékli a hőérzetet Békés varmegyében. Az őszi átmenet markánsabban érkezett meg most, mint sokan várták.
Békés vármegye időjárása jellemzően markáns változás mutatott az elmúlt 12 órában: a reggeli párás–ködös látvány után a hőmérséklet az előzetes várakozásoknál is gyorsabban esett le. Mindez pedig előrevetíti: az őszi napokból egy hirtelen, fagyos fordulat állhat be. A reggeli órákban, mikor a nap kelt, még viszonylag enyhe fények és párás-ködös viszonyok uralkodtak. A délelőtt folyamán a napsütés fokozatosan megerősödik és a felhőzet csökkenni fog. Ezzel párhuzamosan azonban a levegő hőmérséklete is lassan csökkenni kezd — az est közeledtével pedig a hidegebb hőmérséklet lesz az uralkodó.
Békés vármegye időjárása
Tegnap hidegfront haladt át felettünk, melynek hatására a megélénkülő, olykor megerősödő északnyugati széllel jóval hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek fölénk. Estére hazánk döntő részén már kiderült az ég ,éjjel pedig a légmozgás is fokozatosan mérséklődött, legyengült. Így jócskán lehűlt a levegő, a Duna-Tisza közén lévő homoktalaj felett -6.6 fokig süllyedt a hőmérséklet, mely ugyan kissé elmarad a napi hidegrekordtól, de azért az idei szezonrekordot megdöntésére elég volt - írta a HungaroMet Nonprofit Zrt.
Mire érdemes figyelni?
- Réteges öltözködés ajánlott: délután még jól jöhet egy könnyebb kabát, de estére már meleg sapkára, sálra is gondolni kell.
- Kültéri programok esetén a “melegedés” illúzióját ne vegyük biztosnak: a napsütés dacára a levegő már nem tart olyan hőt magában, mint néhány napja.
- Autózásnál és szabadban tartózkodóknak figyelniük kell a csökkenő fényviszonyokra és potenciálisan gyors hőmérséklet-váltásokra.
- Ha a kora reggeli vagy késő esti órákban érkezünk-indulunk, érdemes megnézni a helyi hőmérsékletet, mert akár 5 °C alá is süllyedhet a hőérzet.
Hétfőre Békés vármegyében markánsan az őszi napfény és a fokozatos lehűlés kombinációja várható
Reggel: A hétfő hajnal kezdete hűvös lesz: a korai órákban többnyire derült éggel és igazán friss levegővel indul a nap. A napfelkelte idején már érzékelhető a hőmérséklet-csökkenés hatása: a levegő hidegebb, mint az előző napokban. A fokozatos napfény ugyan fokozza a komfortérzetet, de a kezdeti hűvös légkör egyértelműen azt jelzi: „itt a hidegebb lesz”.
Délután: Dél felé aztán megérkezik a viszonylag kellemes része a napnak: a korai órákban a felmelegedés érezhető lesz. Ugyanakkor ez a felmelegedés sem tart örökké: délután közepére a hőmérséklet eléri a maximumát, majd fokozatosan ismét hűlni kezd — a nap vége felé már újra a hidegebb tónus köszönt be.
Este: Az esti órákban visszatér a hűvös idő: a napsütés fokozatosan gyengül, a felhőzet ismét nagyobb szerephez jut, és a hőmérséklet is esik — a napközbeni meleget gyorsan felváltja a hideg. A kültéri programokat este már ajánlott jól átgondolni: jó ha van nálunk melegebb réteg holmi, mert a komfortérzet gyorsan csökkenhet.
Több órán át süt a nap, de idővel vastagodó fátyolfelhők szűrik a napsütést. Esőre továbbra sem kell számítani. Hajnalban 0, délután körülbelül 15 fokot mérhetünk - számol be a koponyeg.hu.