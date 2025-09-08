szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

25°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Riasztás

1 órája

Zivatarveszély és felhőszakadás miatt adtak ki riasztást Békés vármegyére

Címkék#időjárás#Békés vármegye#fátyolfelhős#gomolyfelhő#vihar#zivatarveszély

A várható heves esőzések és viharos szél miatt érdemes fokozottan figyelemmel lenni ma. Zivatarveszély várható ma Békésben.

Beol.hu

Az időjárás-előrejelzések szerint ma Békés vármegyében jelentős zivatarveszély és felhőszakadás várható, amelyhez heves felhőszakadás és erős szél is társulhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a lakosságot fokozott óvatosságra intik, és javasolják a szabadban tartózkodás csökkentését a veszélyes időszakban.

Zivatarveszély és felhőszakadás Békés vármegyében ma
Időjárás: napos-fátyolfelhős idő, keleten záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra lehet számítani. Zivatarveszély miatt adtak ki riasztást. Fotó. Illusztráció

Zivatarveszély és felhőszakadás – Mire számíthatnak Békés vármegye lakói?

Ma délután és az esti órákban Békés vármegye területén több helyen is zivatarok alakulhatnak ki, melyeket erős felhőszakadások és széllökések kísérhetnek. A meteorológusok szerint a heves eső rövid idő alatt jelentős mennyiségben hullhat, ami helyenként vízátfolyásokat és kisebb árvízveszélyt okozhat. A viharokhoz néhol jégeső is társulhat, ezért az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt ajánlott óvatosan közlekedni.

Forrás: met.hu

Az illetékes hatóságok folyamatosan figyelik az időjárási helyzetet, és készen állnak a gyors beavatkozásra, amennyiben a viharok károkat okoznának. A lakosságnak ajánlott bezárni az ablakokat, és a kültéri tárgyakat biztonságos helyre vinni vagy rögzíteni.

Összességében az időjárás ma Békés vármegyében megnehezítheti a mindennapi tevékenységeket, ezért érdemes előre tervezni és az aktuális időjárási jelentéseket figyelemmel kísérni.

Időjárás: napos idő, keleten záporok és zivatarok várhatók

Napközben többnyire fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Ugyanakkor főként az ország keleti és északkeleti részén erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és ezekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként felhőszakadás, kisebb méretű jég és erős, viharos széllökések kísérhetik. A szél a zivataroktól eltekintve gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, késő estére pedig 16 és 21 fok közé hűl vissza a levegő - tájékoztat a met.hu.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu