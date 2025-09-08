Zivatarveszély és felhőszakadás miatt adtak ki riasztást Békés vármegyére

Az időjárás-előrejelzések szerint ma Békés vármegyében jelentős zivatarveszély és felhőszakadás várható, amelyhez heves felhőszakadás és erős szél is társulhat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján a lakosságot fokozott óvatosságra intik, és javasolják a szabadban tartózkodás csökkentését a veszélyes időszakban.

Időjárás: napos-fátyolfelhős idő, keleten záporokkal, zivatarokkal tarkított időjárásra lehet számítani. Zivatarveszély miatt adtak ki riasztást. Fotó. Illusztráció

Zivatarveszély és felhőszakadás – Mire számíthatnak Békés vármegye lakói?

Ma délután és az esti órákban Békés vármegye területén több helyen is zivatarok alakulhatnak ki, melyeket erős felhőszakadások és széllökések kísérhetnek. A meteorológusok szerint a heves eső rövid idő alatt jelentős mennyiségben hullhat, ami helyenként vízátfolyásokat és kisebb árvízveszélyt okozhat. A viharokhoz néhol jégeső is társulhat, ezért az autósoknak és a gyalogosoknak egyaránt ajánlott óvatosan közlekedni.

Forrás: met.hu

Az illetékes hatóságok folyamatosan figyelik az időjárási helyzetet, és készen állnak a gyors beavatkozásra, amennyiben a viharok károkat okoznának. A lakosságnak ajánlott bezárni az ablakokat, és a kültéri tárgyakat biztonságos helyre vinni vagy rögzíteni.

Összességében az időjárás ma Békés vármegyében megnehezítheti a mindennapi tevékenységeket, ezért érdemes előre tervezni és az aktuális időjárási jelentéseket figyelemmel kísérni.

Időjárás: napos idő, keleten záporok és zivatarok várhatók

Napközben többnyire fátyolfelhős, napos időre számíthatunk. Ugyanakkor főként az ország keleti és északkeleti részén erőteljesebb gomolyfelhő-képződés várható, és ezekből záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A zivatarokat helyenként felhőszakadás, kisebb méretű jég és erős, viharos széllökések kísérhetik. A szél a zivataroktól eltekintve gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, késő estére pedig 16 és 21 fok közé hűl vissza a levegő - tájékoztat a met.hu.