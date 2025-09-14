szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

21°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelmeztető előrejelzés

1 órája

Heves zivatarokkal csaphat le a vasárnapi hidegfront

Címkék#zivatarhullám#hidegfront#Magyarország

Vasárnap komolyabb időjárási fordulatra kell készülni. A nap folyamán több hullámban is érkezhetnek zivatarok, melyek helyenként felhőszakadással, jéggel és viharos széllel járhatnak.

Beol.hu

Korábban már megírtuk, hogy a vasárnap nem kedvez a kiruccanásnak. Hidegfront éri el Magyarországot, amely jelentős csapadékot és heves zivatarokat hozhat magával. 

Zápor, zivatar érheti el a vármegyét
Leszakad az ég? Zivatarokra figyelmeztetnek vasárnap. Fotó: HungaroMet

Figyelmeztető előrejelzés: heves zivatarok érkezhetnek

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzést adott ki, mivel a hajnali óráktól kezdődően nyugat felől érkező front mentén, illetve annak előterében zivatarok alakulhatnak ki, melyeket intenzív csapadék (jellemzően 20–30 mm), esetenként kisebb jég és szélerősödés kísérhet.

A csapadékzóna vasárnap folyamán fokozatosan kelet felé vonul, és eközben is számítani lehet további zivatarokra. A délutáni óráktól újabb zivatarhullám érkezhet, ezúttal nagyobb eséllyel az ország déli felén. Ezekhez társulhat ismét erős esőzés (20–30 mm, helyenként akár 30 mm felett is), kisebb méretű jég, valamint viharos, 60–70 km/h-t is elérő széllökések – olvasható a HungaroMet oldalán. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu