Heves zivatarokkal csaphat le a vasárnapi hidegfront

Korábban már megírtuk, hogy a vasárnap nem kedvez a kiruccanásnak. Hidegfront éri el Magyarországot, amely jelentős csapadékot és heves zivatarokat hozhat magával.

Leszakad az ég? Zivatarokra figyelmeztetnek vasárnap. Fotó: HungaroMet

Figyelmeztető előrejelzés: heves zivatarok érkezhetnek

A HungaroMet figyelmeztető előrejelzést adott ki, mivel a hajnali óráktól kezdődően nyugat felől érkező front mentén, illetve annak előterében zivatarok alakulhatnak ki, melyeket intenzív csapadék (jellemzően 20–30 mm), esetenként kisebb jég és szélerősödés kísérhet.

A csapadékzóna vasárnap folyamán fokozatosan kelet felé vonul, és eközben is számítani lehet további zivatarokra. A délutáni óráktól újabb zivatarhullám érkezhet, ezúttal nagyobb eséllyel az ország déli felén. Ezekhez társulhat ismét erős esőzés (20–30 mm, helyenként akár 30 mm felett is), kisebb méretű jég, valamint viharos, 60–70 km/h-t is elérő széllökések – olvasható a HungaroMet oldalán.