Felhőszakadás, égzengés, zivatar – nem lesz sok köszönet abban, ami jön

A jelenlegi előrejelzések szerint a zivatarok ma délutánra fokozatosan a Tiszántúlra, azon belül is elsősorban az északkeleti tájakra korlátozódnak. Ezek fő kísérőjelensége a jelentős mennyiségű csapadék lehet, helyenként 25-30 millimétert is meghaladó esővel. Emellett kisebb méretű jég (<2 cm), valamint 50-70 km/h-s széllökések is előfordulhatnak.

Zivatar és felhőszakadás miatt adtak ki riasztást. Fotó: met.hu

Zivatarok csapnak le Békés megyére – riasztást adtak ki

A délutáni órákban átmeneti nyugalom jöhet, ugyanis a zivatarok várhatóan megszűnnek. Azonban nem sokáig tart a csend: az esti, késő esti óráktól délnyugat felől ismét labilizálódik a légkör, így újabb zivatarok alakulhatnak ki. Ezek a második hullámban érkező cellák is hasonló kísérőjelenségeket – felhőszakadást, szélerősödést, apróbb jeget – hozhatnak.

A várható zivatarok miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki Békés vármegyére. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel a friss előrejelzéseket és riasztásokat, valamint vihar idején keressenek biztonságos menedéket.

Hasznos tanácsok zivatar idejére:

Kerülje a szabadban tartózkodást, különösen fák alatt vagy nyílt terepen.

Ne parkoljon fák alá, mert az erős szél ágakat törhet le.

Zárja be az ablakokat, biztonságosan rögzítse az erkélyen vagy udvaron lévő tárgyakat.

A következő órákban érdemes figyelni a Beol híreit és az OMSZ riasztási térképét, mivel a viharok mozgása és intenzitása rövid idő alatt is jelentősen változhat.

Időjárás Békés vármegyében: zivatarokra figyelmeztetnek

Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A napközben képződő csapadékgócok gyakorisága csökken, majd átmeneti szünet után hajnalban ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, elsősorban az északi országrészben. A légmozgás mérsékelt marad, de zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható – tájékoztat a met.hu.