1 órája
Felhőszakadás, égzengés, zivatar – nem lesz sok köszönet abban, ami jön
Békés vármegyére ismét zivatarveszély miatt adtak ki riasztást. A délután folyamán még fokozatosan csökken a zivatartevékenység, ám estétől újabb viharok érkezhetnek felhőszakadással, viharos széllel és jégesővel.
A jelenlegi előrejelzések szerint a zivatarok ma délutánra fokozatosan a Tiszántúlra, azon belül is elsősorban az északkeleti tájakra korlátozódnak. Ezek fő kísérőjelensége a jelentős mennyiségű csapadék lehet, helyenként 25-30 millimétert is meghaladó esővel. Emellett kisebb méretű jég (<2 cm), valamint 50-70 km/h-s széllökések is előfordulhatnak.
Zivatarok csapnak le Békés megyére – riasztást adtak ki
A délutáni órákban átmeneti nyugalom jöhet, ugyanis a zivatarok várhatóan megszűnnek. Azonban nem sokáig tart a csend: az esti, késő esti óráktól délnyugat felől ismét labilizálódik a légkör, így újabb zivatarok alakulhatnak ki. Ezek a második hullámban érkező cellák is hasonló kísérőjelenségeket – felhőszakadást, szélerősödést, apróbb jeget – hozhatnak.
A várható zivatarok miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú riasztást adott ki Békés vármegyére. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kísérjék figyelemmel a friss előrejelzéseket és riasztásokat, valamint vihar idején keressenek biztonságos menedéket.
Hasznos tanácsok zivatar idejére:
- Kerülje a szabadban tartózkodást, különösen fák alatt vagy nyílt terepen.
- Ne parkoljon fák alá, mert az erős szél ágakat törhet le.
- Zárja be az ablakokat, biztonságosan rögzítse az erkélyen vagy udvaron lévő tárgyakat.
A következő órákban érdemes figyelni a Beol híreit és az OMSZ riasztási térképét, mivel a viharok mozgása és intenzitása rövid idő alatt is jelentősen változhat.
Időjárás Békés vármegyében: zivatarokra figyelmeztetnek
Közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. A napközben képződő csapadékgócok gyakorisága csökken, majd átmeneti szünet után hajnalban ismét megnő a záporok, zivatarok kialakulási esélye, elsősorban az északi országrészben. A légmozgás mérsékelt marad, de zivatarok mentén átmeneti szélerősödés előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható – tájékoztat a met.hu.
