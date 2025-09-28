szeptember 28., vasárnap

3 órája

Reggel még csendes minden – de napközben már más arcát mutatja az időjárás

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? A szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Hajnalra foltokban pára, köd képződik. Északkeleten és nyugaton helyenként élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 12 fok között alakul, de a kevésbé felhős és szélvédett, hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékeket is mérhetünk. A pára- és ködfoltok feloszlása után általában gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, itt-ott erőteljesebb felhőképződéssel. Helyenként – legkisebb valószínűséggel a délnyugati országrészben – eső, zápor kialakulhat, egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. Az északias szél nagyobb területen megélénkül, az északkeleti megyékben erős széllökések is előfordulhatnak. Délutánra általában 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? A gomolyfelhők mögül kisüt a nap Békésben, de néhol zápor és erős szél is megzavarhatja a nyugodt őszi időt. Fotó: Illusztráció

Milyen idő lesz holnap? Csendes hajnal, élénk nappal

Hétfőre virradóan Békés vármegyében csökken a csapadék esélye, a szakadozott felhőtakaró mellett egyre nagyobb területen tisztul ki az ég. A hajnali órákra többfelé pára, sőt ködfoltok is képződhetnek, főleg a szélcsendes, kevésbé felhős térségekben. Ezek a ködfoltok a reggeli órákban fokozatosan feloszlanak.

A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 5 és 12 °C között alakul, de a szélvédett, derült részeken akár 0 °C közelébe is lehűlhet a levegő, így ott talajmenti fagy is előfordulhat.

A délelőtti órákban fokozatosan gomolyfelhők képződnek, de a napos időszakok túlsúlyban lesznek. Délutánra egyes területeken erőteljesebb felhősödés is kialakulhat, és helyenként zápor sem kizárt – legkisebb eséllyel a megye délnyugati részén. Egy-egy zivatar is előfordulhat, de nem ez lesz a jellemző.

A szél északias irányból fúj, és többfelé megélénkül, főként az északkeleti térségekben lehetnek erősebb széllökések, de viharos lökésekre nem kell számítani.

A nappali felmelegedés kellemesnek mondható: a legmagasabb hőmérséklet 13 és 19 °C között várható, a felhősebb, szelesebb területeken inkább az alsó, a naposabb régiókban a felső tartományban alakulnak az értékek.

 

 

