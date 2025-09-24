szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

25°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

48 perce

Szeszélyes fordulatokra készülhetünk Békésben – videóval

Címkék#időjárás#borús#őszi#előrejelzés#hőmérséklet

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Általában erősen felhős idő várható, de a délnyugati harmadban jobban felszakadhat, gomolyosodhat a felhőzet, ott akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén, kétharmadán számíthatunk szórványosan esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, délelőtt északkeleten néhol még erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap?
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap?

Csütörtökön Békés vármegye területén változékony, jellemzően borongós időjárásra van kilátás. A reggeli órákban a hőmérséklet még viszonylag hűvös lesz, 15-16 Celsius-fok körül alakul, miközben az ég túlnyomóan felhős marad. A délelőtt folyamán ugyan nem várható jelentősebb csapadék, de a nap is csak időszakosan bukkanhat elő a felhők mögül.

A nap folyamán fokozatos enyhülés következik be, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18-20 fok körül alakul, de a melegedést nem kíséri derült idő. A délutáni órákban megnövekszik a csapadékhajlam: elszórtan záporokra lehet számítani, különösen 12 és 15 óra között. Ezek a záporok jellemzően nem tartanak sokáig, de rövid időre megáztatják a tájat, ezért érdemes esernyőt vagy esőkabátot magunkkal vinni.

Késő délután és kora este továbbra is marad a felhős idő, bár a csapadék fokozatosan megszűnhet. A hőmérséklet estére visszaesik 16-17 fokra, de éjszaka sem lesz hideg, hiszen a felhőzet mérsékli a lehűlést.

Csütörtökön egy igazi őszi, szeszélyes időjárású napra készülhetnek Békés vármegye lakói: borongós égbolt, délutáni záporok és enyhe hőmérséklet lesz jellemző. Aki szabadtéri programot tervez, mindenképp készüljön fel az eső lehetőségére.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu