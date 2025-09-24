Szeszélyes fordulatokra készülhetünk Békésben – videóval

Milyen idő lesz holnap? Általában erősen felhős idő várható, de a délnyugati harmadban jobban felszakadhat, gomolyosodhat a felhőzet, ott akár hosszabb időre is kisüthet a nap. Egyre inkább hazánk keleti, északkeleti felén, kétharmadán számíthatunk szórványosan esőre, záporra. Az északkeleti szél nagy területen élénk, délelőtt északkeleten néhol még erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország északi felén döntően 14 és 19, míg délen 20 és 25 fok között valószínű – írja a HungaroMet.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap?

Csütörtökön Békés vármegye területén változékony, jellemzően borongós időjárásra van kilátás. A reggeli órákban a hőmérséklet még viszonylag hűvös lesz, 15-16 Celsius-fok körül alakul, miközben az ég túlnyomóan felhős marad. A délelőtt folyamán ugyan nem várható jelentősebb csapadék, de a nap is csak időszakosan bukkanhat elő a felhők mögül.

A nap folyamán fokozatos enyhülés következik be, a legmagasabb nappali hőmérséklet 18-20 fok körül alakul, de a melegedést nem kíséri derült idő. A délutáni órákban megnövekszik a csapadékhajlam: elszórtan záporokra lehet számítani, különösen 12 és 15 óra között. Ezek a záporok jellemzően nem tartanak sokáig, de rövid időre megáztatják a tájat, ezért érdemes esernyőt vagy esőkabátot magunkkal vinni.

Késő délután és kora este továbbra is marad a felhős idő, bár a csapadék fokozatosan megszűnhet. A hőmérséklet estére visszaesik 16-17 fokra, de éjszaka sem lesz hideg, hiszen a felhőzet mérsékli a lehűlést.

Csütörtökön egy igazi őszi, szeszélyes időjárású napra készülhetnek Békés vármegye lakói: borongós égbolt, délutáni záporok és enyhe hőmérséklet lesz jellemző. Aki szabadtéri programot tervez, mindenképp készüljön fel az eső lehetőségére.