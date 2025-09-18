2 órája
Le a pulcsikkal! Fordulatot hoz a pénteki időjárás
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen derül ki az égbolt. Ugyanakkor a keleti és északkeleti országrészben péntek hajnalig még maradhatnak felhősebb körzetek. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet reggel többnyire 8 és 15 fok között alakul, de a derültebb, hidegre hajlamos vidékeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.
Délután az ország délnyugati részén többnyire derült idő várható, míg keletebbre és észak-keletebbre a napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet. Csapadékra nem kell számítani. A nyugati irányú szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet – olvasható a HungaroMet oldalán.
Milyen idő lesz holnap? Békés vármegyében napos
Túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk – írja a koponyeg.hu oldala.
