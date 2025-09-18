Le a pulcsikkal! Fordulatot hoz a pénteki időjárás

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és egyre nagyobb területen derül ki az égbolt. Ugyanakkor a keleti és északkeleti országrészben péntek hajnalig még maradhatnak felhősebb körzetek. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb hőmérséklet reggel többnyire 8 és 15 fok között alakul, de a derültebb, hidegre hajlamos vidékeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, ami mindenkit foglalkoztat. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Délután az ország délnyugati részén többnyire derült idő várható, míg keletebbre és észak-keletebbre a napsütés mellett időnként több felhő is megjelenhet. Csapadékra nem kell számítani. A nyugati irányú szél általában gyenge vagy mérsékelt marad. A délutáni órákra 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap? Békés vármegyében napos

Túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk – írja a koponyeg.hu oldala.