Fordulatot tartogat a keddi időjárás

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor a derült, csapadékmentes időjárást követően hajnalban északnyugaton és északon megkezdődik a felhősödés, ezeken a tájakon zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A déli irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, később északnyugatira fordulva néhol megélénkülhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 16 fok között várható, de az északkeleti, hidegre hajlamos területeken ennél hűvösebb is lehet, míg a Dunántúl magasabban fekvő részein enyhébb idő ígérkezik.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, ami mindenkit foglalkoztat. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, de délelőtt az Alföldön még több órára kisüt a nap. Délután szórványosan várható csapadék: nyugaton inkább eső, másutt záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szél élénk lehet, erősebb lökések főként zivatarok környezetében fordulhatnak elő. A hőmérséklet északnyugaton 17, a délkeleti határ közelében 28 fok körül alakul – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap? Békés vármegyében számíthatunk esőre

A kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az északnyugati szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu oldala.