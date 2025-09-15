szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

22°
+22
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Fordulatot tartogat a keddi időjárás

Címkék#időjárás#felhőzet#reggel#csapadék

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor a derült, csapadékmentes időjárást követően hajnalban északnyugaton és északon megkezdődik a felhősödés, ezeken a tájakon zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. A déli irányú szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, később északnyugatira fordulva néhol megélénkülhet. A legalacsonyabb hőmérséklet 10 és 16 fok között várható, de az északkeleti, hidegre hajlamos területeken ennél hűvösebb is lehet, míg a Dunántúl magasabban fekvő részein enyhébb idő ígérkezik.

Milyen idő lesz holnap? Utánajártunk!
Milyen idő lesz holnap? A kérdés, ami mindenkit foglalkoztat. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, de délelőtt az Alföldön még több órára kisüt a nap. Délután szórványosan várható csapadék: nyugaton inkább eső, másutt záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szél élénk lehet, erősebb lökések főként zivatarok környezetében fordulhatnak elő. A hőmérséklet északnyugaton 17, a délkeleti határ közelében 28 fok körül alakul olvasható a HungaroMet oldalán. 

Milyen idő lesz holnap? Békés vármegyében számíthatunk esőre

A kezdeti napsütés után északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. Késő délutántól megerősödik az északnyugati szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu oldala. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu