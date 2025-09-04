A nyár még nem hajlandó visszavonulni, de vajon meddig tart a meleg?

Milyen idő lesz holnap? A gomolyfelhők feloszlanak, és nagyrészt derült vagy fátyolfelhős lesz az ég. Csapadék nem lesz. A szél gyenge marad. Hajnalra 12, 19 fok közé csökken a hőmérséklet – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap? Mutatjuk a választ. Fotó: Shutterstock

Délelőtt sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar előfordulhat. Délutánig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd északnyugatira, északira fordul, és estétől többfelé megerősödik a szél. Zivatar környékén is előfordulhat erős, viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 35 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.

Szombaton: Általában gomolyfelhős, száraz idő várható, de keleten, északkeleten a magasabbra törő gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat, többórás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül. Kora reggel általában 15, 20, délután 24, 32 fok valószínű.

Forró nyárvégi nap vár Békés megyére

Békés megyében továbbra sem érezteti hatását az ősz: pénteken is kánikulára készülhetünk. A nappali hőmérséklet elérheti a 34–36 fokot, miközben a páratartalom is magas marad. A reggeli órákban ugyan lehet némi enyhülés, de hamar felmelegszik a levegő.

Napsütés és párás meleg uralja a napot

A nap nagy részében zavartalan napsütésre van kilátás. Csapadék nem várható, a levegő pedig szinte alig mozdul: csak időnként élénkülhet meg a szél, főként nyugati irányból. A páratartalom miatt a hőérzet még magasabb lehet, mint amit a hőmérő mutat.