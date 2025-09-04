1 órája
A nyár még nem hajlandó visszavonulni, de vajon meddig tart a meleg?
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? A gomolyfelhők feloszlanak, és nagyrészt derült vagy fátyolfelhős lesz az ég. Csapadék nem lesz. A szél gyenge marad. Hajnalra 12, 19 fok közé csökken a hőmérséklet – írja a HungaroMet.
Délelőtt sok napsütés ígérkezik általában kevés gomolyfelhővel, de az Északi-középhegységben és az Északnyugat-Dunántúlon több gomolyfelhő képződhet, ezeken a tájakon zápor, zivatar előfordulhat. Délutánig gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd északnyugatira, északira fordul, és estétől többfelé megerősödik a szél. Zivatar környékén is előfordulhat erős, viharos széllökés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 35 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb.
Szombaton: Általában gomolyfelhős, száraz idő várható, de keleten, északkeleten a magasabbra törő gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat, többórás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati, északi szél nagy területen megélénkül. Kora reggel általában 15, 20, délután 24, 32 fok valószínű.
Forró nyárvégi nap vár Békés megyére
Békés megyében továbbra sem érezteti hatását az ősz: pénteken is kánikulára készülhetünk. A nappali hőmérséklet elérheti a 34–36 fokot, miközben a páratartalom is magas marad. A reggeli órákban ugyan lehet némi enyhülés, de hamar felmelegszik a levegő.
Napsütés és párás meleg uralja a napot
A nap nagy részében zavartalan napsütésre van kilátás. Csapadék nem várható, a levegő pedig szinte alig mozdul: csak időnként élénkülhet meg a szél, főként nyugati irányból. A páratartalom miatt a hőérzet még magasabb lehet, mint amit a hőmérő mutat.
Hőségriasztás érvényben
Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga riasztást adott ki a térségre a rendkívüli meleg miatt. A napi középhőmérséklet 25 °C felett alakulhat, ami már élettani szempontból is megterhelő. Különösen az idősekre, kisgyermekekre és krónikus betegekre jelenthet veszélyt a tartós hőség.
Éjszaka sem jön igazi felfrissülés
Az esti órákban lassan csökken a hőmérséklet, de hajnalra is csak 19 fok körüli minimum várható. A városi területeken az épületek által visszasugárzott hő miatt még kevésbé érezhető a lehűlés.
Mit tanácsos tenni ilyen időben?
- Fogyassz elegendő folyadékot, még akkor is, ha nem vagy szomjas.
- Lehetőleg kerüld a tűző napot 11 és 16 óra között.
- Ha a szabadban tartózkodsz, használj fényvédőt, viselj sapkát, napszemüveget.
- Hűtsd a lakást, árnyékold be az ablakokat, ha van rá lehetőséged.