32 perce

Csendesen kezdődik, de hogyan végződik? Nézzük, mit ígér a szombati időjárás

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Általában derült vagy gyengén felhős idő várható hajnalban, de kisebb körzetekben erőteljes lehet felhőképződés. Nagyobb eséllyel a Dunántúl nyugati felén és az Északi-középhegységben lehetnek záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szelet egyre többfelé élénk, erős, néhol átmenetileg viharos lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb is lehet. Délelőtt napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Mutatjuk a választ. Fotó: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap?

A hétvége első napján Békés vármegye – köztük Békéscsaba – azok számára kínál változatos, de alapvetően napos időjárást, akik terveznek szabadtéri programot vagy egyszerűen csak élveznék az őszi napsütést.

  • Időjárási összkép

Szombaton a magas szintű felhők mögül időnként kibukkan a nap, így kellemes, enyhén felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet maximuma eléri a 31 °C‑ot, miközben a minimum közel 16 °C körül alakul .

  • Kiemelt veszélyek és figyelmeztetések

Magas hőmérséklet: A déli órákban nagy meleg várható, mely figyelmeztetés nélkül is igénybe veheti a szervezetet. Fokozottan ajánlott a folyadékbevitel és a rendszeres pihenők beiktatása .

Zivatarveszély: A Dél-Alföld régióra — beleértve Békés vármegyét is — érvényben van egy sárga riasztás heves zivatarok miatt, mely szombat tart. Ez azt jelenti, hogy ugyan nappal főként napos időre számíthatunk, a helyi zivatarfelhők hirtelen és intenzív villámlást, szélerősödést, jégverést vagy akár viharos szelet is hozhatnak. Óvatosság javasolt, különösen zöldterületeken, magaslatokon vagy erdő közeli helyeken.

Forrás: met.hu

Mit jelent mindez a hétvége programjaira nézve?

  • Különösen reggel és késő délután kellemesen enyhe idő lesz – ideális a séta, a könnyű kirándulás vagy kinti programokhoz.
  • A déli órákban a hőség miatt válasszunk könnyű, fényvédő ruházatot, igyunk sokat, és kerüljük a közvetlen napfényt.
  • Zivatarra utaló jel esetén: ne habozzunk fedett helyre húzódni, és kerüljük a nyílt tereket – akár egy villámlás is balesetveszélyes lehet.
  • Mobilról is érdemes követni a változásokat, hiszen a zivatarfelhők gyorsan érkezhetnek.

 

