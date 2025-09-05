32 perce
Csendesen kezdődik, de hogyan végződik? Nézzük, mit ígér a szombati időjárás
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Általában derült vagy gyengén felhős idő várható hajnalban, de kisebb körzetekben erőteljes lehet felhőképződés. Nagyobb eséllyel a Dunántúl nyugati felén és az Északi-középhegységben lehetnek záporok, zivatarok. Az északnyugatira forduló szelet egyre többfelé élénk, erős, néhol átmenetileg viharos lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet többnyire 15 és 20 fok között alakul, de néhány helyen ennél kissé hűvösebb is lehet. Délelőtt napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb – írja a HungaroMet.
Milyen idő lesz holnap?
A hétvége első napján Békés vármegye – köztük Békéscsaba – azok számára kínál változatos, de alapvetően napos időjárást, akik terveznek szabadtéri programot vagy egyszerűen csak élveznék az őszi napsütést.
- Időjárási összkép
Szombaton a magas szintű felhők mögül időnként kibukkan a nap, így kellemes, enyhén felhős időre számíthatunk. A hőmérséklet maximuma eléri a 31 °C‑ot, miközben a minimum közel 16 °C körül alakul .
- Kiemelt veszélyek és figyelmeztetések
Magas hőmérséklet: A déli órákban nagy meleg várható, mely figyelmeztetés nélkül is igénybe veheti a szervezetet. Fokozottan ajánlott a folyadékbevitel és a rendszeres pihenők beiktatása .
Zivatarveszély: A Dél-Alföld régióra — beleértve Békés vármegyét is — érvényben van egy sárga riasztás heves zivatarok miatt, mely szombat tart. Ez azt jelenti, hogy ugyan nappal főként napos időre számíthatunk, a helyi zivatarfelhők hirtelen és intenzív villámlást, szélerősödést, jégverést vagy akár viharos szelet is hozhatnak. Óvatosság javasolt, különösen zöldterületeken, magaslatokon vagy erdő közeli helyeken.
Mit jelent mindez a hétvége programjaira nézve?
- Különösen reggel és késő délután kellemesen enyhe idő lesz – ideális a séta, a könnyű kirándulás vagy kinti programokhoz.
- A déli órákban a hőség miatt válasszunk könnyű, fényvédő ruházatot, igyunk sokat, és kerüljük a közvetlen napfényt.
- Zivatarra utaló jel esetén: ne habozzunk fedett helyre húzódni, és kerüljük a nyílt tereket – akár egy villámlás is balesetveszélyes lehet.
- Mobilról is érdemes követni a változásokat, hiszen a zivatarfelhők gyorsan érkezhetnek.
A Viharsarok csúcsot döntött: ezen a településen volt a nyár legmelegebb napja
A látvány kísérteties lesz: Békésben így tudod megfigyelni a vérholdat