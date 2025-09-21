Őszi ragyogás Békés megyében – melegebb, mint hinnéd

Milyen idő lesz holnap? Nagyrészt derült idő várható, legfeljebb kevés fátyolfelhő lehet felettünk. A déli, délkeleti szelet sokfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható - írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap? Mutatjuk a választ. Fotó: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap?

Szeptember 22-én, hétfőn nyárutói meleggel köszönt be az ősz Békés megyében. A reggel még friss, de gyorsan melegszik a levegő: délutánra akár 30 °C fölé is kúszhat a hőmérő higanyszála. Napos, szinte zavartalan időre számíthatunk, gyenge széllel és alig néhány felhővel.

A hajnal viszonylag enyhe lesz: a hőmérséklet 16 és 19 fok között alakul, a szél gyenge vagy teljesen szélcsendes lesz. A tiszta égbolton a csillagok még jól látszanak, majd a felkelő nap hamar elkezdi melegíteni a levegőt. Reggelre kellemesen friss idő várható, a hőmérséklet 20 fok körül alakul. Aki korán indul munkába vagy iskolába, még jól jár egy vékony pulóverrel, de a kabát már biztosan felesleges lesz.

Ahogy telnek az órák, a napsütés egyre erősebben érezteti hatását. Délelőtt 10 óra körül már 25–26 fokot is mutathatnak a hőmérők, és a felhőzet ekkor is minimális marad – legfeljebb néhány gomolyfelhő tarkíthatja az eget rövid ideig. Délutánra szinte nyárias idő alakul ki: 28 és 31 fok közötti csúcshőmérséklet várható Békés megye teljes területén. A nap ereje még mindig jelentős, így érdemes gondolni a fényvédelemre is, ha hosszabb időt töltünk a szabadban. A szél eközben alig mozdul, legfeljebb enyhe délies áramlás frissítheti a levegőt. Késő délután, napnyugta felé közeledve is kellemes marad az idő. A hőmérséklet fokozatosan csökken 26–27 fokról 22–24 fokra, estére pedig megint előkerülhet egy könnyű kardigán vagy pulóver. Az éjszaka nyugodt lesz: derült égbolt, gyenge szél, és 16–18 fokos minimumok jellemzik majd az időt. A levegő friss, de nem hideg, így akár egy esti séta vagy kinti program is kellemes élményt nyújthat.

Mire számíts

Ruha & öltözködés: Délelőtt-fél napban elegendő puhább réteg: póló, hosszú ujjú felső, mert a hajnal hidegebb. Délutánra jöhet a rövid ujj, sapka, napszemüveg javasolt.

Szél & páratartalom: A szél gyenge, alig érezhető. Páratartalom alacsony-közepes, így az idő száraz, komfortos érzés várható, különösen igaz ez délután, amikor a nap legintenzívebb.

Legjobb időszak a szabadban: A délutáni órák (12:00–16:00) ígérkeznek a legmelegebbnek és legnaposabbnak. A hajnali és esti órák ideálisak könnyű sétákhoz, gyönyörködéshez a napsütés fokozatosan gyengül és kellemesebbé válik.

Ez a hétfő sokkal inkább hasonlít majd egy augusztus végi napra, mint egy szeptemberi hétkezdésre. A napfény bőséges, a hőmérséklet pedig kifejezetten magas – így még utoljára kihasználhatjuk a nyár ajándékait. Ha tehetjük, töltsünk minél több időt a szabadban!