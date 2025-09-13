szeptember 13., szombat

17 perce

Vasárnap tényleg esni fog? Itt a válasz!

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Ma a fátyol- és gomolyfelhők mellett még sok napsütés várható, csak kevés helyen - főként északnyugaton, nyugaton - alakulhat ki zápor, zivatar. Estétől nyugat felől fokozatosan beborul az ég, csak vasárnap délután kezdhet el nyugat felől szakadozni a felhőzet.

A frontális csapadékzóna az éjszaka második felében éri el hazánkat, nyugatról kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záport, sőt zivatarok is kialakulhatnak. Vasárnap a front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős, zivatarok környezetében akár viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 20 fok között valószínű, de a kezdetben még kevésbé felhős északkeleti hidegre hajalmos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb idő lehet, míg délkeleten akár 25 fok köré is emelkedhet a hőmérséklet a délelőtti órákra - írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap?

Vasárnapra már érezhetően változik az időjárás jellege Békés megyében: a hét első napja még nyárias hangulatot ígér, de már ott leselkednek az őszi átmenet első jelei. A reggel viszonylag hűvösen indul, a hőmérséklet 12–13 Celsius-fok körül alakul, de napközben kellemes melegre lehet számítani, akár 23 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála.

Délelőtt túlnyomórészt napos idő várható, bár helyenként már ekkor is megjelenhetnek gomolyfelhők az égen. A délután azonban egyre többfelé hozhat változékonyságot: megnövekszik a felhőzet, és elszórtan – főként a megye középső és déli részein – záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Ezeket néhol akár erős szél, villámlás vagy jégeső is kísérheti, ezért érdemes figyelemmel követni a friss riasztásokat.

A légmozgás egyébként többnyire mérsékelt marad, ám zivatarok környezetében erős, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Az esti órákban a csapadékzóna fokozatosan elhagyja a térséget, és nyugodtabb, de hűvösebb éjszaka következik.

Összességében tehát vasárnap még nem búcsúzik el teljesen a kellemes, késő nyári idő, de már érzékelhető lesz az ősz közeledése. Akik szabadtéri programot terveznek, érdemes a délelőtti órákra időzíteniük azt, délután pedig célszerű esernyőt is magukkal vinni – biztos, ami biztos.

Mire számíts 

  • Légy felkészülve időjárás-változásra: délutánra bezárhatnak a felhők, és egy-egy zápor, zivatar kialakulhat.
  • Óvatosan, ha szabadtéren leszel: zivatar idején kerüld a szabad terepet, magas fákat, ne tartózkodj fedetlen helyen.
  • Réteges öltözködés ajánlott a reggeli és esti órákra, amikor lehűl a levegő.
  • Autóval közlekedve számíts változó látási viszonyokra, csúszós utakra zivatar után.

 

