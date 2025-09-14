Nem mindenki örül majd a hétfő reggelnek

Milyen idő lesz holnap? Ha az egész országot nézzük, akkor nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet és a csapadék valószínűsége, az éjszaka második felében már legfeljebb az északkeleti és keleti megyékben fordulhat elő eső. Hétfő hajnalra helyenként pára vagy köd képződhet. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de a derült, szélvédett területeken ennél hűvösebb, míg vízpartok közelében és magasabban fekvő vidékeken enyhébb lehet a hajnal.

Milyen idő lesz holnap? A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A pára és köd megszűnése után többnyire napos, gyengén felhős időre számíthatunk, bár időnként átmenetileg felhősebbé válhat az ég. Az északkeleti területeken délelőtt helyenként zápor előfordulhat, másutt azonban nem valószínű csapadék. A délnyugati irányba forduló szél legfeljebb élénk lökésekkel járhat. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet várhatóan 20 és 26 fok között alakul – olvasható a HungaroMet oldalán.

Milyen idő lesz holnap? Nos, a vármegyében kellemes őszi időre számíthatunk

Reggelre főleg DNy-on képződik köd, mely a délelőtt folyamán feloszlik. Ezután napos, gomolyfelhős idő várható. ÉK-en még előfordulhat zápor. 20-25 fok közötti kora őszi időnk lesz – írja a koponyeg.hu.