szeptember 23., kedd

Tekla névnap

27°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

2 órája

Mindenkit meglephet: különös fordulat jön az időjárásban

Címkék#időjárás#Békés vármegye#előrejelzés

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal. Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet. Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is várhatók. A maximumhőmérséklet általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 16-20 fok lesz – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Mutatjuk a választ. Szinte észrevétlenül változik meg minden a békési ég alatt. Fotó: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap?

Szerdán Békés megyében a nap első felében világos, tiszta égbolt és ragyogó nyári meleg lesz jellemző. 

Délutánra ez a ragyogás fokozódik, ahogy a hőmérséklet felszökik, kiváló lesz az időjárás a szabadtéri sétához, kiránduláshoz.

Késő délutánra, estére megjelennek felhők; előbb csak délről, délkeletről, majd fokozatosan mindenhol beárnyékolják az eget. A nappali meleg megszűnik, a szél és az árnyék együtt finoman lehűtik a levegőt. Éjjelre már felhős, borongós lesz az ég, és hűvösebb levegőre kell számítani.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Amire készülj:

  • Reggel indulj könnyű ruhában – pulóver nem kell, de legyen kéznél egy felső, ha csak este érsz haza.
  • A délután kellően meleg lesz, akár 29‑30°C, szóval válassz laza, világos színű ruházatot.
  • Estére számíts arra, hogy hűvös lesz – egy réteg melegebb ruha jól jön, főleg ha az esti program a szabadban lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu