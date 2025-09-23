Mindenkit meglephet: különös fordulat jön az időjárásban

Milyen idő lesz holnap? Felhős vagy erősen felhős idő várható rövidebb napos időszakokkal. Napközben még inkább csak a nyugati megyékben lehet gyenge csapadék, késő délutántól, estétől azonban délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amelyből egyre több helyen valószínű eső, zápor, délen néhol zivatar is lehet. Az északkeleti szél nagy területen megélénkül, Borsodban és környékén azonban erős, sőt helyenként viharos széllökések is várhatók. A maximumhőmérséklet általában 21 és 27 fok között valószínű, de az Alpokalján és Borsod északi részein csak 16-20 fok lesz – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap?

Szerdán Békés megyében a nap első felében világos, tiszta égbolt és ragyogó nyári meleg lesz jellemző.

Délutánra ez a ragyogás fokozódik, ahogy a hőmérséklet felszökik, kiváló lesz az időjárás a szabadtéri sétához, kiránduláshoz.

Késő délutánra, estére megjelennek felhők; előbb csak délről, délkeletről, majd fokozatosan mindenhol beárnyékolják az eget. A nappali meleg megszűnik, a szél és az árnyék együtt finoman lehűtik a levegőt. Éjjelre már felhős, borongós lesz az ég, és hűvösebb levegőre kell számítani.

