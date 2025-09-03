45 perce
Több arcát is megmutatja az időjárás, jobb mindenre felkészülni
A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?
Milyen idő lesz holnap? Többfelé kiderül az ég, de elsősorban a keleti országrész fölé változó vastagságú felhők sodródhatnak dél felől. Helyenként párásság, foltokban köd előfordulhat. A záporok, zivatarok lecsengenek, hajnalban azonban dél felől újabb csapadékgócok érkezhetnek főként a déli és keleti tájak fölé. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a nyugati hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délelőtt a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható általában kevés gomoly-, a keleti országrészben fátyolfelhővel is. Az északnyugati harmad kivételével néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Délután a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható általában kevés gomoly-, a keleti országrészben fátyolfelhővel is. Az északnyugati harmad kivételével néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő – írja a HungaroMet.
Milyen idő lesz holnap?
Változékony napsütés, hőség és zivatar várható szeptember 4‑én Békéscsabán. A naposabb órák mellett zivatarveszély is fennáll a hőség közepette.
Reggeli órák: nyugodt átmenet
Hajnalban többnyire derült vagy változóan felhős égbolt lesz. A hőmérséklet 18–20 °C körül alakul – kellemes, de már érezhetően hűvösebb.
Délelőtt: fokozatos melegedés
Ahogy haladunk a délelőtt felé, a napos idő dominál, a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. Délre már 26-27 °C körüli értékeket mérhetünk, a levegő biztatóan meleg – de még nem túlzottan, és a napsütés viszont előtérbe kerül.
Délután: igazi nyári utózöngés
A délutáni órákban a hőmérséklet tetőzik – a 31-32 °C-ot is elérheti. A napos időt szűrt, felhős periódusok szakíthatják meg, így a tűző napsütést nedvesebb, hűvösebb epizódok váltják.
Zivatarra figyelmeztetnek
Nem szabad elfeledkezni a veszélyről: a Dél-Alföldre érvényes sárga figyelmeztetés zivatarokra utal. Villámok, hirtelen széllökések vagy akár jégeső is előfordulhat, különösen, ha zivatarfelhők alakulnak ki. Kiemelten fontos, hogy az otthonunktól távol, nyílt terepen vagy magaslatokon legyünk óvatosak, kerülve a széllökéseknek, villámlásnak kitett helyeket.
Esti enyhülés
A zivataros déli órákat követően estére visszatér a nyugalom: 24-25 °C-ra csökken a hőmérséklet, a felhőzet pedig apad, tisztul az ég, ideális időszak lehet egy esti sétára.
