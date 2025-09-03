Több arcát is megmutatja az időjárás, jobb mindenre felkészülni

Milyen idő lesz holnap? Többfelé kiderül az ég, de elsősorban a keleti országrész fölé változó vastagságú felhők sodródhatnak dél felől. Helyenként párásság, foltokban köd előfordulhat. A záporok, zivatarok lecsengenek, hajnalban azonban dél felől újabb csapadékgócok érkezhetnek főként a déli és keleti tájak fölé. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 14 és 19 fok között alakul, de a nyugati hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délelőtt a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható általában kevés gomoly-, a keleti országrészben fátyolfelhővel is. Az északnyugati harmad kivételével néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő. Délután a pára és köd feloszlását követően mindenütt napos idő várható általában kevés gomoly-, a keleti országrészben fátyolfelhővel is. Az északnyugati harmad kivételével néhol kisebb záporeső, esetleg egy-egy helyen zivatar előfordulhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között várható, délkeleten, keleten lesz a legmelegebb idő – írja a HungaroMet.

Változékony napsütés, hőség és zivatar várható szeptember 4‑én Békéscsabán. A naposabb órák mellett zivatarveszély is fennáll a hőség közepette.

Reggeli órák: nyugodt átmenet

Hajnalban többnyire derült vagy változóan felhős égbolt lesz. A hőmérséklet 18–20 °C körül alakul – kellemes, de már érezhetően hűvösebb.

Délelőtt: fokozatos melegedés

Ahogy haladunk a délelőtt felé, a napos idő dominál, a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. Délre már 26-27 °C körüli értékeket mérhetünk, a levegő biztatóan meleg – de még nem túlzottan, és a napsütés viszont előtérbe kerül.

Délután: igazi nyári utózöngés

A délutáni órákban a hőmérséklet tetőzik – a 31-32 °C-ot is elérheti. A napos időt szűrt, felhős periódusok szakíthatják meg, így a tűző napsütést nedvesebb, hűvösebb epizódok váltják.