1 órája

Ezt tartogatja az időjárás holnap, jobb ha felkészülünk rá

Címkék#időjárás#fátyolfelhőzet#nyárias meleg#előrejelzés#zivatar

A kérdés, amire mindenki kíváncsi. Milyen idő lesz holnap?

Beol.hu

Milyen idő lesz holnap? Éjszaka a felhőzet tovább halad kelet felé, de a Tiszántúlon és északkeleten reggelig még inkább csak fátyolfelhőzet lehet, és utóbbi tájak kivételével több helyen valószínű zápor, zivatar, hajnaltájt eső is. A szél egyre többfelé északira, északnyugatira fordul, és helyenként megélénkül. Zivatar környékén erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet 15, 21 fok között alakul. Délután felé már szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, délelőttig még több helyen, majd egyre inkább az ország keleti felén várható zápor, zivatar. Estefelé csökken a csapadékhajlam, egyre többfelé kiderül az ég. A Dunántúlon több helyen megélénkül az északi szél. Zivatar környékén átmenetileg erős, esetleg viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24, 32 fok között várható, délkeleten lesz a melegebb– írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap? Mutatjuk a választ. Fotó: Shutterstock

Milyen idő lesz holnap?

Szeptember 3-án, szerdán Békés vármegyében nyárias melegre és változékony időjárásra számíthatunk. A délelőtti órákban jellemzően napos, esetenként gyengén felhős égbolt várható, a hőmérséklet gyorsan emelkedik, délutánra pedig akár 30 Celsius-fok körüli csúcshőmérséklet is kialakulhat.

A kánikulai meleg ellenére a délutáni és esti órákban megnő a záporok, zivatarok esélye, főként a megye déli és keleti részein. A várható zivatarokat villámlás, szélerősödés, esetenként kisebb méretű jégeső is kísérheti. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki heves zivatarok miatt.

Szintén érvényben van egy sárga hőségriasztás is, mivel a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25 °C-ot. Ez a tartós meleg megterhelheti az idősek és a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők szervezetét.

A hajnal viszonylag enyhe lesz, a legalacsonyabb hőmérséklet 17 fok körül alakul. A nap folyamán gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható, de zivatarok környezetében átmeneti szélerősödésre is számítani kell.

Tanácsok a szerdai napra

  • Napközben érdemes árnyékos helyeken tartózkodni, és figyelni a megfelelő folyadékbevitelre.
  • Aki szabadtéri programot tervez, legyen felkészült az esetleges gyors időjárás-változásra – egy esernyő vagy esőkabát jól jöhet.
  • A közlekedésben fokozott óvatosság javasolt, különösen zivatar idején, mivel hirtelen romolhatnak a látási viszonyok és csúszósak lehetnek az utak.

Szerdán Békés vármegyében folytatódik a nyári meleg, de a délutáni órákban megnő a zivatarok kialakulásának valószínűsége. Aki teheti, a legmelegebb órákban tartózkodjon hűvös helyen, és kövesse figyelemmel a friss meteorológiai riasztásokat.

 

 

 

