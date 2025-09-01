Napos kezdés után zivatarokkal tarkított estére számíthatunk kedden

Milyen idő lesz holnap? Napos, gyengén felhős időre számíthatunk, majd a déli óráktól nyugat felől elkezd megnövekedni, késő estétől határozottan megvastagodik a felhőzet. Délutántól a nyugati határszélen, estétől a Dunántúlon már máshol is előfordulhat zápor, zivatar. A délies, estétől az egyre nagyobb területen északira forduló szelet élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében megerősödhet, esetleg viharossá fokozódhat a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 28 és 33 fok között alakul, a nyugati határszél közelében lehet ennél kissé hűvösebb az idő – írja a HungaroMet.

Milyen idő lesz holnap?

Sokan fellélegeztek, amikor a szárazságot a csapadék, a kánikulát pedig a sima 30 fokok váltották fel. Ám a szeptember híres arról, hogy itt Békésben – ha a hőmérsékletekről van szó – szereti megtréfálni az embert.

Holnap Békés megyében kezdetben kellemes, nyári időre számíthatunk. A reggeli és délelőtti órákban többnyire napos, gyengén felhős lesz az ég, csapadék ekkor még nem valószínű.

A déli órákig a nyugodt, meleg idő uralja a térséget, a hőmérséklet gyorsan emelkedik, délutánra 30–33 fok közötti csúcsértékekre készülhetünk.

A délután második felétől azonban változás kezdődik: nyugat felől fokozatosan megnövekszik, késő estétől pedig már meg is vastagszik a felhőzet. Bár Békés vármegyében a nap nagy részében még száraz maradhat az idő, estétől nem zárható ki egy-egy zápor, esetleg zivatar megjelenése, különösen a megye nyugati részén.

A déli, délkeleti szél eleinte mérsékelt marad, majd a front közeledtével estére egyre többfelé északira, északnyugatira fordul, és élénk, helyenként erős lökések kísérhetik.

Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá is fokozódhat a légmozgás.

Összességében egy nyáriasan meleg, napos nappal indul a holnapi nap Békés ármegyében, de estére már nedvesebb, labilisabb levegő éri el a térséget, mely záporokat, zivatarokat is hozhat magával.