Megint megdőlt a napi melegrekord

Pénteken a gomoly- és fátyolfelhők mellett több órára mindenütt kisütött a nap, de estig csak kevés helyen fordult elő zápor, zivatar. A csúcshőmérséklet 35 fok körül alakult Békésben.

Beol.hu

A Békés vármegye határától kőhjításnyira található Körösszakálon mért 35,1 fok új napi országos melegrekord (a korábbi Budapest, Gellérthegy 35,0 fok, 1948)! – olvasható a HungaroMet friss bejegyzésében.

ismét megdőlt a melegrekord
Azt hittük már vége a nyárnak Forrás: Hungaromet Facebook-oldal

Éjjel a Dunántúl nyugati, északnyugati részei fölé megérkezett egy gyenge, és ma fokozatosan szét is eső hidegfront, így ott elszórtan volt záporeső. A front előtti labilis légtömegben pedig reggelig Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében alakultak ki több helyen zivatarok, amelyekből ott lokálisan jelentős mennyiségű csapadék esett. Békés vármegyét egyelőre elkerülték a csapadékos légtömegek.

 

 

