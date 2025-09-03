Időjárás
2 órája
Meglepetést tartogat az időjárás – ez vár ránk szerdán!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szerdán Békés vármegyében.
Gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég.
Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. 25 és 30 fok közé mérséklődik a meleg – írja a koponyeg.hu.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
