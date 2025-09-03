Meglepetést tartogat az időjárás – ez vár ránk szerdán!

Gyakran lesz erősen gomolyfelhős az ég.

Gomolyfelhős égre lehet számítani. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Reggelig elszórtan, napközben már csak keleten fordul elő zápor, zivatar. 25 és 30 fok közé mérséklődik a meleg – írja a koponyeg.hu.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.