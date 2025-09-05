A Viharsarok csúcsot döntött: ezen a településen volt a nyár legmelegebb napja

– 2025 volt a hetedik legmelegebb és a nyolcadik legszárazabb nyár 1901 óta. A rekordot 2024 tartja. Az idei nyár középhőmérséklete országos átlagban 1,2 fokkal meghaladta az 1991–2020-as éghajlati normált. Több hőhullám is kialakult a nyáron, júliusban a mért legmagasabb hőmérséklet meghaladta a 40 fokot is. Csapadék tekintetében az évszak nagyon száraz volt, a legszárazabb júniust követően a júliusi és augusztusi csapadékmennyiség is elmaradt a szokásostól, ami összességében a nyolcadik legszárazabb nyarat eredményezte a XX. század kezdetétől – olvasható a HungaroMet elemzésében. A legmelegebb napot, a legmagasabb hőfokot a Viharsarokban regisztrálták.

A legmagasabb hőmérséklet egy Békés vármegyei településen volt. Fotó: shutterstock.com

A legmelegebb napot, és a legnagyobb hőmérsékletet a Viharsarokban regisztrálták

Mint írják, az évszak középhőmérséklete országosan 22,06 °C (1991–2020-as átlag: 20,84 °C), ami 1,22 fokkal haladta meg az átlagot. Ezzel a hetedik legmelegebb nyár volt 1901 óta.

A legmelegebb nyarat 2024 tartja. Fotó: HungaroMet

A június a második legmelegebb lett

Mindhárom hónap pozitív anomáliával zárt, a június 2,5 fokkal, a július 0,7 fokkal, míg az augusztus 0,5 fokkal haladta meg az 1991–2020-as átlagot. A június a második legmelegebb lett a XX. század eleje óta. A nyár középhőmérséklete az ország legnagyobb részén, síkvidéken 21,5 és 22,5 fok között alakult, de az Alföld középső és déli részén többfelé meghaladta a 23 fokot. 20 fok alatti értékek csak a hegyvidékeken, különösen az Északi-középhegyégben fordultak elő.

A legmelegebb Békés vármegyei település

2025 nyarán július 26-án mérték a legmagasabb hőmérsékletet. A település Sarkad Malomfok volt, a mért érték pedig 41,3. Erősen gyanítjuk, jövőre is megdöntünk valamilyen hőmérsékleti csúcsot itt, a Viharsarokban.