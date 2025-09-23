szeptember 23., kedd

2 órája

Két tizeden múlt a szeptemberi melegrekord megdőlése

Címkék#kánikula#HungaroMet Nonprofit Zrt#csúcshőmérséklet#melegrekord

Ismét nyári meleg uralkodott az országban, de csak hajszálon múlt, hogy új történelmi csúcshőmérséklet szülessen ezen a szeptemberi napon.

Beol.hu

Hétfőn is folytatódott a szeptemberi nyár, az ország nagy részén felhőtlen égbolt és kánikula uralkodott. 

Kánikula szeptemberben
Kánikula szeptemberben: újra 30 fok fölé kúszott a hőmérséklet több helyen az országban.

Több helyen 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, sőt, néhol a 32,5 fokot is elérte. A 2003-as mázai melegrekord azonban (32,7 fok, 2003, Máza) végül megmaradt, bár mindössze két tizedfokon múlott a megdöntése – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt Facebook-oldalán.

Békés vármegyében az alábbi értékeket mérték:

  • Dévaványa 32,3 fok
  • Dombegyház Gátőrház 32,1 fok
  • Mezőkovácsháza 32,0 fok

 

