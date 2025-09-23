Két tizeden múlt a szeptemberi melegrekord megdőlése

Hétfőn is folytatódott a szeptemberi nyár, az ország nagy részén felhőtlen égbolt és kánikula uralkodott.

Több helyen 30 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, sőt, néhol a 32,5 fokot is elérte. A 2003-as mázai melegrekord azonban (32,7 fok, 2003, Máza) végül megmaradt, bár mindössze két tizedfokon múlott a megdöntése – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt Facebook-oldalán.

Békés vármegyében az alábbi értékeket mérték: