Időjárási fordulat: erre a péntekre nem sokan számítottak

Túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső.

A pénteki időjárás kedves a családi kiruccanásoknak is! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk – írja a koponyeg.hu.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.