Időjárás
5 órája
Időjárási fordulat: erre a péntekre nem sokan számítottak
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében.
Túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső.
A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk – írja a koponyeg.hu.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Ezt ne hagyja ki!Jön az év bulija
5 órája
Szélsebesen fogynak a szálláshelyek a kolbászfesztiválra, de ha időben lép, talál szabad ágyat
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre