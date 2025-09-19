szeptember 19., péntek

5 órája

Időjárási fordulat: erre a péntekre nem sokan számítottak

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében.

Beol.hu

Túlnyomóan napos égbolt várható, nem lesz eső. 

Happy,Family,In,The,Park,Together,On,A,Sunny,Day
A pénteki időjárás kedves a családi kiruccanásoknak is! Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A nappali felmelegedés erősödik, délután 24–29 fokot mérhetünk – írja a koponyeg.hu

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

