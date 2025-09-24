57 perce
Borongós fordulat jön az időjárásban: csapadékzóna közelít
Még napsütéssel indulhat a szerda, de délutántól egészen más arcát mutatja majd az idő. Vajon milyen időjárásra számíthatunk estére?
A szerdai időjárásban többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, csak rövidebb napos időszakok szakíthatják meg a szürkeséget.
Borongós fordulat jön: szerdai időjárás záporral, széllel, lehűléssel
Napközben még csak a nyugati megyékben fordulhat elő gyenge csapadék, de késő délutántól délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amely az esti órákban egyre többfelé hoz esőt, záport, a déli országrészben akár zivatarokat is – olvasható a met.hu oldalán.
A koponyeg.hu szerint az északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet az ország nagy részén 21 és 27 fok között alakul. A nap folyamán fokozatos lehűlés várható, a borongós idő és a csapadék miatt estére 15-25 fok közé csökken a hőmérséklet.
