Borongós fordulat jön az időjárásban: csapadékzóna közelít

Még napsütéssel indulhat a szerda, de délutántól egészen más arcát mutatja majd az idő. Vajon milyen időjárásra számíthatunk estére?

A szerdai időjárásban többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, csak rövidebb napos időszakok szakíthatják meg a szürkeséget. 

Az időjárás fordul
Az időjárás fordul: délnyugat felől csapadékzóna érkezik, néhol villámlással – érdemes esernyőt vinni.

Borongós fordulat jön: szerdai időjárás záporral, széllel, lehűléssel

Napközben még csak a nyugati megyékben fordulhat elő gyenge csapadék, de késő délutántól délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amely az esti órákban egyre többfelé hoz esőt, záport, a déli országrészben akár zivatarokat is – olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint az északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet az ország nagy részén 21 és 27 fok között alakul. A nap folyamán fokozatos lehűlés várható, a borongós idő és a csapadék miatt estére 15-25 fok közé csökken a hőmérséklet.

 

