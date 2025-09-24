Borongós fordulat jön az időjárásban: csapadékzóna közelít

A szerdai időjárásban többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, csak rövidebb napos időszakok szakíthatják meg a szürkeséget.

Az időjárás fordul: délnyugat felől csapadékzóna érkezik, néhol villámlással – érdemes esernyőt vinni.

Borongós fordulat jön: szerdai időjárás záporral, széllel, lehűléssel

Napközben még csak a nyugati megyékben fordulhat elő gyenge csapadék, de késő délutántól délnyugat felől egy csapadékzóna érkezik, amely az esti órákban egyre többfelé hoz esőt, záport, a déli országrészben akár zivatarokat is – olvasható a met.hu oldalán.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

A koponyeg.hu szerint az északkeleti szél nagy területen megélénkül, helyenként viharos széllökések is előfordulhatnak. A nappali hőmérséklet az ország nagy részén 21 és 27 fok között alakul. A nap folyamán fokozatos lehűlés várható, a borongós idő és a csapadék miatt estére 15-25 fok közé csökken a hőmérséklet.