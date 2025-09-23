Nemcsak hangulatunk, de az időjárás is hullámzik majd

Kedden reggeltől estig az ország nyugati és északnyugati területein az időjárást vastag, gomolygó felhőréteg jellemzi majd, amelyből időszakosan záporok, záporesők hullhatnak.

Keddi időjárás: eső nyugaton, napsütés keleten.Fotó: Illusztráció - Shutterstock

Az időjárást szélirány változás és hőmérséklet-ingadozás jellemzi

Ezzel szemben a keletebbi és délkeleti tájakon inkább szárazabb, több napsütéssel kísért idő ígérkezik, bár a nyugatról érkező magas szintű felhők egyre inkább beárnyékolhatják a napfényt. A délies szél fokozatosan északira, északkeletire fordul, és néhol megerősödik. A hőmérséklet nagy szórást mutat: az ország nyugati, felhősebb részén 15-23 fok várható, míg a naposabb délkeleti vidékeken akár 31-32 fokig is emelkedhet – olvasható a met.hu oldalán.

A koponyeg.hu szerint az északnyugati régióban már a nap első felében is erősen borult lehet az ég, záporokkal és helyenként zivatarokkal, míg délen a nap továbbra is kísérletezik, hogy áttörje a vékony fátyolfelhőket, száraz és melegebb időt hagyva maga után. Az ország északnyugati része tehát a hűvösebb arcát mutatja majd, a délkelet pedig még élénk, nyári melegben fürdik majd.