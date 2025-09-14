Időjárás
Kiruccannál? A vasárnapi időjárás megtréfálhat!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk vasárnap Békés vármegyében.
Nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar.
Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz – írja a koponyeg.hu oldala.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
