Kiruccannál? A vasárnapi időjárás megtréfálhat!

Nyugat, délnyugat felől beborul az ég, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar.

Esős vasárnapra számíthatunk Békés vármegyében. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kiadós csapadék is eshet. Késő délután, estefelé csökken nyugat felől a felhőzet. 20-22 fok köré esik vissza a hőmérséklet. Igazi kora őszi napunk lesz – írja a koponyeg.hu oldala.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.