1 órája

Őszi fordulat: tartósabb hidegfronti hatások és egészségi következmények

Címkék#időjárás#felhőzet#gomolyfelhő#előrejelzés#hőmérséklet#csapadék

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében. Változó időjárás, változó közérzet – az őszi hidegfront hatásai mára már éreztetik hatásukat.

Beol.hu

A gomolyfelhők feloszlanak, az ország K-i felén az éjszaka második felére csökken a felhőzet. Az éjszaka első felében az ország keleti harmadán még előfordulhat kisebb eső, zápor, majd ott is megszűnik a csapadék. Hajnalra párássá válik a levegő, foltokban köd, a Tiszántúlon alacsonyszintű felhőzet is képződhet. Gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11, 18 fok között várható - számolt be a met.hu. Az őszi időjárás változása tartós fronthatásokat okoz, amelyek fejfájást, ízületi fájdalmat és alvászavart is kiválthatnak.

Időjárás: Köd, fáradtság, fejfájás – itt az őszi fronthatás
Időjárás: Megérkezett az ősz: így befolyásolja közérzetünket. Fotó: Illusztráció

Időjárás Békés megyében: így alakul a péntek

Péntek délelőtt: A köd és a rétegfelhőzet délelőtt mindenütt feloszlik, országszerte napos, gomolyfelhős idő várható. Csak kevés helyen fordulhat elő zápor. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet délután 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 15 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Péntek este: Nyugat felől fokozatosan növekszik a fátyolfelhőzet, helyenként köd képződhet. Az északnyugati, nyugati megyékben vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé zápor előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18 fok között valószínű - írta a met.hu.

Humánmeteorológiai helyzetkép: elhúzódó fronthatás, lassú regenerálódás

A korábban tapasztalt nyárias idő mostanra őszi jellegűre fordult, amit a hidegfrontot követő légköri hatások megváltozása is jól jelez. Az utóbbi hetekben gyakori volt, hogy a frontokat követően gyorsan visszatért a hőség, ám ezúttal ez a mintázat nem ismétlődik meg. Ehelyett elhúzódóan érezhetők maradhatnak a hideg levegő beáramlásából eredő panaszok, amelyek különösen a keleti országrészben akár közvetlen fronthatásként is jelentkezhetnek a meteorológiai szempontból érzékenyebbeknél.

A reggeli órákban sok helyen megjelenhet sűrű pára vagy köd, ami ronthatja a kopásos ízületi bántalmakkal küzdők állapotát, és a hangulatra, mentális közérzetre is negatívan hathat. Pozitívum viszont, hogy a nap folyamán nyugodtabb, derültebb időszakok is várhatók, ezek pedig elősegítik a front elmúltával történő fokozatos regenerálódást. A kezdetben még erőteljesen érzékelhető tünetek – mint például mellkasi nyomás, görcsös fejfájás vagy hirtelen vérnyomás-ingadozások – enyhülhetnek. Az alvásminőség átmenetileg javulhat, azonban az immunrendszer megerősödéséhez nem lesz elegendő ez a rövid, átmeneti nyugalmi időszak, mivel újabb fronthatás is érkezhet.

 

 

 

