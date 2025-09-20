1 órája
Ilyen idővel ritkán találkozunk szeptemberben
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében.
Derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen.
Nyárias meleg lesz 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg – írja a koponyeg.hu oldala.
Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki.
