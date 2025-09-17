szeptember 17., szerda

Ez már nem az, amit megszoktunk – az időjárás bekeményít!

Címkék#időjárás#felhőzet#zápor#szél

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szerdán Békés vármegyében.

Beol.hu

Csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé erős ÉNy-i széllel. 

A,Woman,In,A,Warm,Cardigan,By,The,Window,Holds
Szerdán igazi őszies nap vár ránk. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték, igazi kora ősz lesz – írja a koponyeg.hu

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint a rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

 

