Ez már nem az, amit megszoktunk – az időjárás bekeményít!

Csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé erős ÉNy-i széllel.

Szerdán igazi őszies nap vár ránk. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték, igazi kora ősz lesz – írja a koponyeg.hu.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint a rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.