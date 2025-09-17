1 órája
Ez már nem az, amit megszoktunk – az időjárás bekeményít!
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szerdán Békés vármegyében.
Csökken a felhőzet, felhőátvonulásokra számíthatunk egy-egy záporral és sokfelé erős ÉNy-i széllel.
Csak 20-21 fok körül alakul a csúcsérték, igazi kora ősz lesz – írja a koponyeg.hu.
Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint a rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
