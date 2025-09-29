szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

11°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

3 órája

Valami készül hétfőn Békésben – jobb felkészülni az időjárásra - videóval

Címkék#fagyok#időjárás#pulóver#békés vármegye#előrejelzés#lehűlés#csapadék#kabát

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében. Az időjárás tartogat meglepetéseket a héten.

Beol.hu

A szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Északkeleten és nyugaton élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de az északi kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet - számolt be a met.hu. Hétfőn Békésben az időjárás tartogat meglepetéseket, érdemes előre felkészülni.

Időjárás: Hétfőn Békésben az időjárás tartogat meglepetéseket, érdemes előre felkészülni.
Időjárás: Derült, napos idő várható hétfőn Békés vármegyében – hűvös reggel, kellemes délután. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Időjárás Békés megyében: így alakul a hétfő

Hétfőn Békés megyében változóan napos, helyenként már reggel is derült idő várható. Hétfőre virradóan Békés vármegyében csökken a csapadék esélye, a szakadozott felhőtakaró mellett egyre nagyobb területen tisztul ki az ég. A hajnali órákra többfelé pára, sőt ködfoltok is képződhetnek, főleg a szélcsendes, kevésbé felhős térségekben. Ezek a ködfoltok a reggeli órákban fokozatosan feloszlanak. Reggelente hűvös lesz, nagyjából 8–10 °C körüli értékekkel, napközben viszont 15–16 °C körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Délutánra is marad a többnyire napos idő, estére viszont ismét lehűlés várható, visszatérnek az egyre hűvösebb órák.

Tanácsok a napra

  • Réteges öltözködés javasolt: reggel hidegebb van, délben pedig enyhül az idő, ezért jól jön egy könnyű kabát vagy pulóver a reggeli órákra, amit délben leveszel, ha szükséges.
  • Reggeli időszakban meleg ruha: különösen ha kora reggel kelsz, érdemes olyan ruhát húzni, ami védi a hidegtől—például vékonyabb sál, esernyő, ha szelesebb lenne az idő.
  • Napvédelem, napszemüveg: dél körül erősebben süt a nap, érdemes napszemüveget vagy fényvédőt használni, különösen ha szabadban tartózkodsz.
  • Érzékeny feladatokat dél környékére időzíts: a legmelegebb és legtisztább időszak dél körül lesz, így ha szabadtéri teendőid vagy programjaid vannak, ideális időpontra esik.
  • Készülj az esti lehűlésre: este visszaesik a hőmérséklet, így ha későn is kimennél, egy melegebb felső nem fog ártani.

Humánmeteorológiai információk

A következő napok időjárását tartósan beáramló szibériai eredetű légtömegek alakítják majd, amelyek ezúttal nem a megszokott száraz, hideg formában érkeznek, hanem egy közeli ciklon hatására nedvességgel telítettebb változatban. Ennek kettős hatása van a humánmeteorológiai és orvosmeteorológiai szempontból.

Pozitívum, hogy a hideg nem lesz extrém, azonban az ilyenkor szokásosnál jóval alacsonyabb hőmérsékletekre számíthatunk, különösen keddtől, amikorra már fagyos hajnalok is várhatók. A magasabb páratartalom miatt ugyanakkor borongós, helyenként csapadékos – esővel vagy akár zivatarokkal tarkított – időre kell készülni. Az élénk, időnként erős szél miatt pedig a hőérzet is jelentősen romlik.

A meteorológiai helyzet emiatt összetett: hidegfronti hatásokat idéz elő, ami különösen megviseli a frontérzékeny, illetve időjárásra érzékenyen reagáló embereket. Jelentkezhet fejfájás, fáradékonyság, koncentrációzavar, illetve ízületi fájdalmak is, főként a nyirkos, ködös időben. A változékony légköri viszonyok fokozhatják a vérnyomás-ingadozást, előidézhetnek szédülést, egyensúlyérzeti problémákat, valamint növelhetik a szorongásos tüneteket is. A tartós terhelés hatására az immunrendszer is legyengülhet, így nő a megbetegedések kockázata.

A fagyra különösen érzékeny területeken fontos a megelőző intézkedések megtétele: a kerti csapok elzárása, a fagyérzékeny növények védelme és a réteges, meleg öltözködés különösen indokolt. A jelenlegi időjárási helyzet jól mutatja, hogy az időjárás-érzékenység egyre gyakoribb jelenség, amely nemcsak az általános közérzetet rontja, hanem hosszú távon az egészségre is negatívan hat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu