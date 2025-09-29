3 órája
Valami készül hétfőn Békésben – jobb felkészülni az időjárásra - videóval
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében. Az időjárás tartogat meglepetéseket a héten.
A szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Északkeleten és nyugaton élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de az északi kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet - számolt be a met.hu. Hétfőn Békésben az időjárás tartogat meglepetéseket, érdemes előre felkészülni.
Időjárás Békés megyében: így alakul a hétfő
Hétfőn Békés megyében változóan napos, helyenként már reggel is derült idő várható. Hétfőre virradóan Békés vármegyében csökken a csapadék esélye, a szakadozott felhőtakaró mellett egyre nagyobb területen tisztul ki az ég. A hajnali órákra többfelé pára, sőt ködfoltok is képződhetnek, főleg a szélcsendes, kevésbé felhős térségekben. Ezek a ködfoltok a reggeli órákban fokozatosan feloszlanak. Reggelente hűvös lesz, nagyjából 8–10 °C körüli értékekkel, napközben viszont 15–16 °C körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Délutánra is marad a többnyire napos idő, estére viszont ismét lehűlés várható, visszatérnek az egyre hűvösebb órák.
Tanácsok a napra
- Réteges öltözködés javasolt: reggel hidegebb van, délben pedig enyhül az idő, ezért jól jön egy könnyű kabát vagy pulóver a reggeli órákra, amit délben leveszel, ha szükséges.
- Reggeli időszakban meleg ruha: különösen ha kora reggel kelsz, érdemes olyan ruhát húzni, ami védi a hidegtől—például vékonyabb sál, esernyő, ha szelesebb lenne az idő.
- Napvédelem, napszemüveg: dél körül erősebben süt a nap, érdemes napszemüveget vagy fényvédőt használni, különösen ha szabadban tartózkodsz.
- Érzékeny feladatokat dél környékére időzíts: a legmelegebb és legtisztább időszak dél körül lesz, így ha szabadtéri teendőid vagy programjaid vannak, ideális időpontra esik.
- Készülj az esti lehűlésre: este visszaesik a hőmérséklet, így ha későn is kimennél, egy melegebb felső nem fog ártani.
Humánmeteorológiai információk
A következő napok időjárását tartósan beáramló szibériai eredetű légtömegek alakítják majd, amelyek ezúttal nem a megszokott száraz, hideg formában érkeznek, hanem egy közeli ciklon hatására nedvességgel telítettebb változatban. Ennek kettős hatása van a humánmeteorológiai és orvosmeteorológiai szempontból.
Pozitívum, hogy a hideg nem lesz extrém, azonban az ilyenkor szokásosnál jóval alacsonyabb hőmérsékletekre számíthatunk, különösen keddtől, amikorra már fagyos hajnalok is várhatók. A magasabb páratartalom miatt ugyanakkor borongós, helyenként csapadékos – esővel vagy akár zivatarokkal tarkított – időre kell készülni. Az élénk, időnként erős szél miatt pedig a hőérzet is jelentősen romlik.
A meteorológiai helyzet emiatt összetett: hidegfronti hatásokat idéz elő, ami különösen megviseli a frontérzékeny, illetve időjárásra érzékenyen reagáló embereket. Jelentkezhet fejfájás, fáradékonyság, koncentrációzavar, illetve ízületi fájdalmak is, főként a nyirkos, ködös időben. A változékony légköri viszonyok fokozhatják a vérnyomás-ingadozást, előidézhetnek szédülést, egyensúlyérzeti problémákat, valamint növelhetik a szorongásos tüneteket is. A tartós terhelés hatására az immunrendszer is legyengülhet, így nő a megbetegedések kockázata.
A fagyra különösen érzékeny területeken fontos a megelőző intézkedések megtétele: a kerti csapok elzárása, a fagyérzékeny növények védelme és a réteges, meleg öltözködés különösen indokolt. A jelenlegi időjárási helyzet jól mutatja, hogy az időjárás-érzékenység egyre gyakoribb jelenség, amely nemcsak az általános közérzetet rontja, hanem hosszú távon az egészségre is negatívan hat.
