Valami készül hétfőn Békésben – jobb felkészülni az időjárásra - videóval

A szakadozott felhőtakaró mellett a csapadék előfordulási esélye egyre csökken. Északkeleten és nyugaton élénk marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de az északi kevésbé felhős és szélvédett helyeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet - számolt be a met.hu. Hétfőn Békésben az időjárás tartogat meglepetéseket, érdemes előre felkészülni.

Időjárás: Derült, napos idő várható hétfőn Békés vármegyében – hűvös reggel, kellemes délután. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Időjárás Békés megyében: így alakul a hétfő

Hétfőn Békés megyében változóan napos, helyenként már reggel is derült idő várható. Hétfőre virradóan Békés vármegyében csökken a csapadék esélye, a szakadozott felhőtakaró mellett egyre nagyobb területen tisztul ki az ég. A hajnali órákra többfelé pára, sőt ködfoltok is képződhetnek, főleg a szélcsendes, kevésbé felhős térségekben. Ezek a ködfoltok a reggeli órákban fokozatosan feloszlanak. Reggelente hűvös lesz, nagyjából 8–10 °C körüli értékekkel, napközben viszont 15–16 °C körül alakulhat a csúcshőmérséklet. Délutánra is marad a többnyire napos idő, estére viszont ismét lehűlés várható, visszatérnek az egyre hűvösebb órák.

Tanácsok a napra

Réteges öltözködés javasolt: reggel hidegebb van, délben pedig enyhül az idő, ezért jól jön egy könnyű kabát vagy pulóver a reggeli órákra, amit délben leveszel, ha szükséges.

reggel hidegebb van, délben pedig enyhül az idő, ezért jól jön egy könnyű kabát vagy pulóver a reggeli órákra, amit délben leveszel, ha szükséges. Reggeli időszakban meleg ruha: különösen ha kora reggel kelsz, érdemes olyan ruhát húzni, ami védi a hidegtől—például vékonyabb sál, esernyő, ha szelesebb lenne az idő.

különösen ha kora reggel kelsz, érdemes olyan ruhát húzni, ami védi a hidegtől—például vékonyabb sál, esernyő, ha szelesebb lenne az idő. Napvédelem, napszemüveg: dél körül erősebben süt a nap, érdemes napszemüveget vagy fényvédőt használni, különösen ha szabadban tartózkodsz.

dél körül erősebben süt a nap, érdemes napszemüveget vagy fényvédőt használni, különösen ha szabadban tartózkodsz. Érzékeny feladatokat dél környékére időzíts: a legmelegebb és legtisztább időszak dél körül lesz, így ha szabadtéri teendőid vagy programjaid vannak, ideális időpontra esik.

a legmelegebb és legtisztább időszak dél körül lesz, így ha szabadtéri teendőid vagy programjaid vannak, ideális időpontra esik. Készülj az esti lehűlésre: este visszaesik a hőmérséklet, így ha későn is kimennél, egy melegebb felső nem fog ártani.

Humánmeteorológiai információk

A következő napok időjárását tartósan beáramló szibériai eredetű légtömegek alakítják majd, amelyek ezúttal nem a megszokott száraz, hideg formában érkeznek, hanem egy közeli ciklon hatására nedvességgel telítettebb változatban. Ennek kettős hatása van a humánmeteorológiai és orvosmeteorológiai szempontból.