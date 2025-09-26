szeptember 26., péntek

Köd, ború, és egy váratlan fordulat – ilyen napunk lesz!

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében.

Beol.hu

A reggeli ködfoltok feloszlása után továbbra is borús marad az idő, csak estére kezd felszakadozni a felhőzet északkelet felől. 

Borús időre számíthatunk pénteken Békésben. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Szórványosan még előfordulhat csapadék. A legmagasabb hőmérséklet mindössze 19 fok körül várható – írja a koponyeg.hu oldala. 

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

 

