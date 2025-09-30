Korai fagyok veszélyeztetik a kerteket – figyelmeztetés keddre Békés megyében

Késő estére megszűnik a csapadék, a gomolyfelhők feloszlanak. Később, az éjszaka második felétől a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon felhősödés kezdődik. Az északias szél fokozatosan gyengül, élénk széllökés az északkeleti megyékben lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő. Az ország délnyugati harmadán, felén nagyrészt erősen felhős lesz az ég, arrafelé vastagabb, összefüggőbb lesz a felhőzet, másutt gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap. Kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet délután 12, 17 fok között alakul. - számolt be a met.hu. Az időjárás ősziesre, mondhatni kora téliesre fordul.

Időjárás: Derült, napos idő várható hétfőn Békés vármegyében – hűvös reggel, kellemes délután. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Időjárás Békés megyében: így alakul a kedd

A hajnali órákban erősen lehűl majd a levegő, helyenként akár fagy is lehet – a reggeli órákban különösen hidegnek fogjuk érezni. Napközben sem várható jelentős felmelegedés: a maximumok 15 °C alatt maradhatnak. Az időjárás változékony lesz: gomolyfelhők, időnként záporok vagy kisebb zivatarok is előfordulhatnak, főként a délutáni órákban. A szél több helyen élénk lehet, ami tovább ronthatja a hőérzetet.

Lehetséges hatások, jó tanácsok

Fagyveszély : éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást.

: éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást. Megfázás, légúti panaszok : az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is.

: az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is. Ízületi, keringési tünetek : frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás.

: frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás. Mentális hatások: a borult idő, kevesebb napsütés is rontja a közérzetet, növeli a levertséget.

Humánmeteorológiai információk

Az előttünk álló napokban markáns lehűlés várható: a hőmérséklet sokfelé akár 10 fokkal is elmarad a szeptember végén megszokott értékektől. Éjszakánként fagyra is számítani kell, és ez a fagyveszély várhatóan egész héten velünk marad. Napközben sem melegszik majd 15 fok fölé a levegő, ráadásul a szeles, változékony, gyakran csapadékos idő tovább rontja a hőérzetünket.