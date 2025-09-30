27 perce
Korai fagyok veszélyeztetik a kerteket – figyelmeztetés keddre Békés megyében
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk hétfőn Békés vármegyében. Az időjárás tartogat meglepetéseket a héten.
Késő estére megszűnik a csapadék, a gomolyfelhők feloszlanak. Később, az éjszaka második felétől a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon felhősödés kezdődik. Az északias szél fokozatosan gyengül, élénk széllökés az északkeleti megyékben lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő. Az ország délnyugati harmadán, felén nagyrészt erősen felhős lesz az ég, arrafelé vastagabb, összefüggőbb lesz a felhőzet, másutt gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap. Kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet délután 12, 17 fok között alakul. - számolt be a met.hu. Az időjárás ősziesre, mondhatni kora téliesre fordul.
Időjárás Békés megyében: így alakul a kedd
A hajnali órákban erősen lehűl majd a levegő, helyenként akár fagy is lehet – a reggeli órákban különösen hidegnek fogjuk érezni. Napközben sem várható jelentős felmelegedés: a maximumok 15 °C alatt maradhatnak. Az időjárás változékony lesz: gomolyfelhők, időnként záporok vagy kisebb zivatarok is előfordulhatnak, főként a délutáni órákban. A szél több helyen élénk lehet, ami tovább ronthatja a hőérzetet.
Lehetséges hatások, jó tanácsok
- Fagyveszély: éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást.
- Megfázás, légúti panaszok: az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is.
- Ízületi, keringési tünetek: frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás.
- Mentális hatások: a borult idő, kevesebb napsütés is rontja a közérzetet, növeli a levertséget.
Humánmeteorológiai információk
Az előttünk álló napokban markáns lehűlés várható: a hőmérséklet sokfelé akár 10 fokkal is elmarad a szeptember végén megszokott értékektől. Éjszakánként fagyra is számítani kell, és ez a fagyveszély várhatóan egész héten velünk marad. Napközben sem melegszik majd 15 fok fölé a levegő, ráadásul a szeles, változékony, gyakran csapadékos idő tovább rontja a hőérzetünket.
Ez a hirtelen időjárás-változás nemcsak kellemetlen, de számos humánmeteorológiai és orvosmeteorológiai következménnyel is járhat. Az időjárásra érzékenyeknél felerősödhetnek a panaszok, romolhat a közérzet és akár komolyabb egészségügyi problémák is kialakulhatnak. Emellett a kiskertekben is súlyos károkat okozhat a korai fagy: az érzékenyebb növények könnyen elfagyhatnak, ha nem gondoskodunk a védelemről.
A hét során záporok, zivatarok, jégeső, erős szél is várható, a hét közepétől pedig frontok is elérik térségünket. Ezek tovább nehezítik az alkalmazkodást a szervezet számára.
A reggeli hideg, a gyakori felhősödés, valamint a napsütés és borultság váltakozása együttesen fokozzák a meghűléses megbetegedések kockázatát, ezért kiemelten fontos a réteges, meleg öltözködés. A hideg reggeleken gyakrabban jelentkezhetnek görcsös fájdalmak, ízületi panaszok, fejfájás, szédülés, mellkasi nyomásérzet és emelkedett vérnyomás is.
Mentálisan is megterhelő lehet ez az időszak: a fényhiányos, borongós idő kedvezőtlenül hat a hangulatunkra, közérzetünkre. Nem véletlen, hogy egyre többen szenvednek időjárás-érzékenységtől, ami hosszú távon rontja az életminőséget, és akár komolyabb betegségek kialakulásához is vezethet.
