Időjárás
4 órája
Kellemes őszi időnk lesz Békésben
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében.
A hűvös reggel után kellemesre fordul az időjárás
Forrás: shutterstock
A rétegfelhőzet megszűnése után napos idő várható, csapadék nélkül. Reggel 12, délután 24 fok körül valószínű a hőmérséklet - olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Békéscsabán 7 és 23 fok között alakul a hőmérséklet.
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
