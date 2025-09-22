Szeptember vagy augusztus? Megdől a melegrekord ősz elején?

Szeptember vége ide vagy oda, az időjárás továbbra is extrém hőséggel támad. Az afrikai eredetű meleg levegő komoly megterhelést jelent a szervezet számára, különösen az időjárásra érzékenyeknek.

Időjárás: a szeptember végi kánikula nemcsak rekordokat dönt, hanem az időjárás-érzékenyek számára komoly egészségügyi kockázatot is jelent. Fotó: Illusztráció

A nyári kánikula uralja az országot: az országos átlagos maximumhőmérséklet meghaladta a 30 °C-ot, ami csaknem 10 fokkal melegebb, mint amit ilyenkor szokásosnak tekintünk. A csúcshőmérsékletek jellemzően 27 és 33 fok között alakulnak. Az éjszakák ugyan némi enyhülést hoznak, de ez sem mindenhol érződik: a szél által enyhén átmozgatott területeken sok helyen 15 fok felett maradt a hajnali minimum, így még a reggelek sem igazán frissítőek.

A nyárias idő a jelek szerint még nem adja át a stafétát az ősznek – és az sem kizárt, hogy napközben megdől egy-egy napi melegrekord is.

A következő napokban is hasonlóan forró időre számíthatunk, így érdemes még élvezni a vénasszonyok nyarát, amíg tart.

Időjárás Békés megyében: így alakul a hétfő

Ma, szeptember 22-én igazi nyárias időjárásra számíthatunk az ország nagy részén. A nappali csúcshőmérséklet országszerte 27 és 33 °C között alakul.

Ez jóval meghaladja a szeptember második felében szokásos értékeket, és egyértelműen egy újabb „vénasszonyok nyara” időszakot élünk.

A napsütés dominál, csak időnként jelennek meg fátyolfelhők az égen, de ezek sem befolyásolják jelentősen a hőérzetet. Csapadékra sehol nem kell számítani.

Az éjszaka sem lesz kifejezetten hűvös: hajnalban 12–20 °C közé csökken a hőmérséklet.

Fronthatás nem várható, így a frontérzékenyek is fellélegezhetnek, de a nagy meleg és az erős napsugárzás komoly terhet róhat az idősebbekre, illetve a szabadban dolgozókra.

Mire érdemes figyelni ma?

Az UV-sugárzás a déli órákban továbbra is erős lehet – naptej, sapka, árnyék ajánlott.

A napi melegrekordok közül akár meg is dőlhet néhány, ha a délutáni órákban valóban 33 °C fölé kúszik a hőmérő higanyszála.

A szokatlan meleg miatt fontos a megfelelő folyadékbevitel – különösen idősek, gyerekek és fizikai munkát végzők számára.

Rekordmeleg hétfő jön – komoly figyelmeztetés az időjárás-érzékenyeknek

A humánmeteorológiai helyzet rendkívül extrém: az ilyen szintű szezonidei hőség komoly kockázatot jelenthet főként a szív- és érrendszeri problémákkal élőknek, időseknek, gyerekeknek és az időjárásra érzékenyeknek.