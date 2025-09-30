szeptember 30., kedd

Úgy érezte, megfagy hajnalban? A számok is igazolják: kutya hideg volt!

Az elmúlt éjszaka Békés megyében jelentős lehűlés volt tapasztalható. Térképen mutatjuk, hol kellett már vastag pulcsi, kabát– ilyen időjárás vár ránk a következő napokban.

Beol.hu

Az országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint a leghidegebb pont Békésben és környékén volt, az átlagos őszi időjáráshoz képest, ahol a tiszta, szélcsendes időjárás miatt a hőmérséklet az éjszaka folyamán erőteljesen visszaesett. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő. 

Időjárás Békés megyében: így alakul a kedd

Az ország délnyugati harmadán, felén nagyrészt erősen felhős lesz az ég, arrafelé vastagabb, összefüggőbb lesz a felhőzet, másutt gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap. Kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet délután 12, 17 fok között alakul. - számolt be a met.hu. Az időjárás ősziesre, mondhatni kora téliesre fordul.

Békésben a hajnali órákban szerdán is erősen lehűl majd a levegő, helyenként akár fagy is lehet – a reggeli órákban különösen hidegnek fogjuk érezni. Napközben sem várható jelentős felmelegedés: a maximumok 15 °C alatt maradhatnak. Az időjárás változékony lesz: gomolyfelhők, időnként záporok vagy kisebb zivatarok is előfordulhatnak, főként a délutáni órákban. A szél több helyen élénk lehet, ami tovább ronthatja a hőérzetet.

Lehetséges hatások, jó tanácsok

  • Fagyveszély: éjszaka és kora reggel különösen óvatosnak kell lenni – növényeket, érzékeny palántákat takarni kell, hogy elkerüljük az elfagyást.
  • Megfázás, légúti panaszok: az erős lehűlés és a hőingadozás fokozza a megfázás, torokfájás, nátha esélyét – öltözz rétegesen, védekezz a szél ellen is.
  • Ízületi, keringési tünetek: frontérzékenyek esetén gyakrabban jelentkezhetnek ízületi fájdalmak, görcsök, fejfájás, szédülés, vérnyomás-ingadozás.
  • Mentális hatások: a borult idő, kevesebb napsütés is rontja a közérzetet, növeli a levertséget.
  • A mezőgazdaságban dolgozók számára különösen fontos ez az időszak, hiszen a hideg hatással lehet a növényekre és a korai vetésekre is. A lakosságot is arra kérik, hogy vigyázzanak a fagy miatt megnövekedett baleseti kockázattal és ügyeljenek az autók és az ingatlanok fagyvédelmére.

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
