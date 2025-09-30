Úgy érezte, megfagy hajnalban? A számok is igazolják: kutya hideg volt!

Az országos meteorológiai szolgálat jelentése szerint a leghidegebb pont Békésben és környékén volt, az átlagos őszi időjáráshoz képest, ahol a tiszta, szélcsendes időjárás miatt a hőmérséklet az éjszaka folyamán erőteljesen visszaesett. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő.

Időjárás: Derült, napos idő várható hétfőn Békés vármegyében – hűvös reggel, kellemes délután. Átlagtól eltérőlehűlés. Forrás: Hungaromet

Időjárás Békés megyében: így alakul a kedd

Az ország délnyugati harmadán, felén nagyrészt erősen felhős lesz az ég, arrafelé vastagabb, összefüggőbb lesz a felhőzet, másutt gomolyfelhő-képződés mellett több órára kisüt a nap. Kevés helyen előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi, északkeleti szél főként a Zemplén tágabb térségében élénkül meg. A hőmérséklet délután 12, 17 fok között alakul. - számolt be a met.hu. Az időjárás ősziesre, mondhatni kora téliesre fordul.

Békésben a hajnali órákban szerdán is erősen lehűl majd a levegő, helyenként akár fagy is lehet – a reggeli órákban különösen hidegnek fogjuk érezni. Napközben sem várható jelentős felmelegedés: a maximumok 15 °C alatt maradhatnak. Az időjárás változékony lesz: gomolyfelhők, időnként záporok vagy kisebb zivatarok is előfordulhatnak, főként a délutáni órákban. A szél több helyen élénk lehet, ami tovább ronthatja a hőérzetet.

Lehetséges hatások, jó tanácsok