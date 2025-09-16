szeptember 16., kedd

3 órája

Meglepetést tartogat az időjárás délutánra – jobb, ha felkészülve indulunk útnak

Címkék#délután#felhőzet#hőmérséklet#eső

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk kedden békés vármegyében.

Beol.hu

A kezdeti napsütés után ÉNy felől megnövekszik a felhőzet, és délutántól egyre több helyen ered el az eső. 

Sad,Woman,Holding,A,Smart,Phone,And,Looking,Through,A
Esős lehet a kedd délután. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Késő délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. 21 és 28 fok között mozoghat a hőmérséklet – írja a koponyeg.hu

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint a rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

 

 

