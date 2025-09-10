Mediterrán ciklon támad – a frontérzékenyeknek nehéz napok jönnek - videóval

Tőlünk délnyugatra ciklon alakul ki, amelynek áramlási rendszerében több hullámban valószínű csapadék. Lehűlésre nem kell készülni, a következő napokban is jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek - számolt be a met.hu. A szerdai időjárás is változatos lesz.

Időjárás: mediterrán ciklon alakítja időjárásunk.Fotó: Illusztráció

Időjárás Békés megyében: így alakul a szerda

A délelőtti óráktól kezdődően a délnyugati térség felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, így az addig részben derült égbolt ismét beborul, legkésőbb a keleti és északkeleti tájakon is. A délután folyamán nyugat, délnyugat felől egyre nagyobb területen alakulhat ki eső, zápor, néhol akár zivatar is. Az Alpokalján kiadós csapadékmennyiség is hullhat. A déli, délkeleti szél többfelé megélénkül. A nappali csúcshőmérséklet általában 25 és 31 Celsius-fok között várható, azonban a Dunántúl nyugati, délnyugati, csapadékosabb részein ennél hűvösebb lehet az idő. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

Változékony idő, fokozott egészségi kockázatokkal

A következő napokban jelentős fordulat várható az időjárásban, amely az egészségre is komoly hatással lehet. Egy közeledő mediterrán ciklon hozza el a változást, amelynek melegfrontja már szerdán eléri hazánkat. Ez a fejlemény mérsékli a hőhullámot, és csökkenti a nagy napi hőingadozást is – ez utóbbi pozitívumot jelenthet az erre érzékenyeknek.

Ugyanakkor a frontátvonulás számos negatív hatással járhat az időjárásra érzékeny emberek számára. A melegfront fokozott terhelést ró a szervezetre, megnő a szív- és érrendszeri problémák, például a sztrók és a szívroham kockázata. Jelentkezhet szívgyengeség, nehézlégzés, erősebb mellkasi fájdalom is.

A változékony, csapadékos idő – ismétlődő záporokkal, zivatarokkal és erős széllel – tovább rontja a közérzetet. Sokaknál fejfájás, ingadozó vérnyomás (különösen alacsony irányba), kimerültség, koncentrációzavar, szédülés vagy akár szorongásos tünetek is felléphetnek. A krónikus gyulladások fellángolása sem kizárt.