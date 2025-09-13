szeptember 13., szombat

Kornél névnap

14°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Durva frontok jönnek-mennek, ettől sokak feje hasogat majd

Címkék#időjárás#hőmérséklet#csapadék

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk szombaton Békés vármegyében.

Beol.hu

Nyugat felől fokozatosan növekszik a fátyolfelhőzet, helyenként köd képződhet. Az északnyugati, nyugati megyékben vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé zápor előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18 fok között valószínű - számolt be a met.hu. Az őszi időjárás változása tartós fronthatásokat okoz, amelyek fejfájást, ízületi fájdalmat és alvászavart is kiválthatnak.

Időjárás: Erős humánmeteorológiai hatások várhatók a hétvégén
Időjárás: Fejfájás, feszültség, alvászavar – Jön a szombati kettősfront. Fotó: Illusztráció

Időjárás Békés megyében: így alakul a szombat

Szombaton az időjárása igazi „mindent bele” forgatókönyvet ígér: a napsütéses órák mellett helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Eleinte többnyire napos időre számíthatunk, majd a nap folyamán fokozatosan növekszik a gomoly- és fátyolfelhőzet, különösen Nyugat-Magyarországon.

A nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, így átmenetileg kellemesen meleg idő várható. Hajnalban viszont 11 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, ezért a reggeli órákban érdemes rétegesen öltözni - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet. Másutt száraz idő valószínű. A délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a met.hu.

Humánmeteorológiai helyzetkép

Szombaton kettős fronthatás éri el hazánkat, amely komoly és kedvezőtlen humánmeteorológiai, illetve orvosmeteorológiai hatásokat okozhat. A front ugyan csak a késő délutáni, esti órákban éri el nyugatról az országot, de már az azt megelőző időszakban is jelentkezhetnek kellemetlen tünetek az időjárásra érzékenyeknél.

A front előtti légnyomáscsökkenés és hirtelen melegedés sokaknál válthat ki fejfájást, migrénes panaszokat, a gyulladásos betegségek fellángolását és fokozott idegi feszültséget. A front átvonulásával együtt vérnyomás-ingadozás és erősödő keringési problémák is előfordulhatnak.

A kevésbé érzékeny emberek még kihasználhatják a front előtti viszonylag kellemesebb időjárást, amely leginkább a keleti országrészeken marad meg a legtovább. Ezzel szemben északnyugaton egyre nagyobb az esély zivatarokra és viharos szelekre, amelyek szintén megterhelhetik az idegrendszert.

Vasárnapra virradóra országszerte előfordulhatnak alvászavarok, és az immunrendszer is gyengülni kezdhet a változékony időjárás hatására.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu