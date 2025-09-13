Durva frontok jönnek-mennek, ettől sokak feje hasogat majd

Nyugat felől fokozatosan növekszik a fátyolfelhőzet, helyenként köd képződhet. Az északnyugati, nyugati megyékben vastagabb lehet a felhőzet, arrafelé zápor előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 11 és 18 fok között valószínű - számolt be a met.hu. Az őszi időjárás változása tartós fronthatásokat okoz, amelyek fejfájást, ízületi fájdalmat és alvászavart is kiválthatnak.

Időjárás: Fejfájás, feszültség, alvászavar – Jön a szombati kettősfront. Fotó: Illusztráció

Időjárás Békés megyében: így alakul a szombat

Szombaton az időjárása igazi „mindent bele” forgatókönyvet ígér: a napsütéses órák mellett helyenként záporok és zivatarok is előfordulhatnak. Eleinte többnyire napos időre számíthatunk, majd a nap folyamán fokozatosan növekszik a gomoly- és fátyolfelhőzet, különösen Nyugat-Magyarországon.

A nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul, így átmenetileg kellemesen meleg idő várható. Hajnalban viszont 11 és 18 fok között mozoghat a hőmérséklet, ezért a reggeli órákban érdemes rétegesen öltözni - olvasható a koponyeg.hu oldalon.

A fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati, északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok, kis eséllyel esetleg egy-egy zivatar is lehet. Másutt száraz idő valószínű. A délies szelet Sopron és a Fertő környékén élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé csökken a hőmérséklet - írta a met.hu.

Humánmeteorológiai helyzetkép

Szombaton kettős fronthatás éri el hazánkat, amely komoly és kedvezőtlen humánmeteorológiai, illetve orvosmeteorológiai hatásokat okozhat. A front ugyan csak a késő délutáni, esti órákban éri el nyugatról az országot, de már az azt megelőző időszakban is jelentkezhetnek kellemetlen tünetek az időjárásra érzékenyeknél.

A front előtti légnyomáscsökkenés és hirtelen melegedés sokaknál válthat ki fejfájást, migrénes panaszokat, a gyulladásos betegségek fellángolását és fokozott idegi feszültséget. A front átvonulásával együtt vérnyomás-ingadozás és erősödő keringési problémák is előfordulhatnak.