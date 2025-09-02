Nem úgy indul a nap, ahogy végződik – fordulat jön az időjárásban

A napos órákat követően estétől a nyugati tájakon már zivatarok is kialakulhatnak.

Meglepetéseket tartogathat az esti időjárás. Fotó: Shutterstock

A legmagasabb értékek 28 és 34 fok között alakulnak – írja a koponyeg.hu.

Korábban már megírtuk, hogy a délután második felétől változás kezdődik: nyugat felől fokozatosan megnövekszik, késő estétől pedig már meg is vastagszik a felhőzet. Bár Békés vármegyében a nap nagy részében még száraz maradhat az idő, estétől nem zárható ki egy-egy zápor, esetleg zivatar megjelenése, különösen a megye nyugati részén.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.