Szeptember nem enged: kitart a meglepő időjárás

A hétfői időjárás még kedvez nekünk.

Szeptember végén is napos, derült időre számíthatunk a hétfői időjárásban

Visszatér a nyári hőség: szeptember végi melegrekord mutatkozik az időjárásban

Túlnyomóan derült, napos időben lesz részünk, csupán itt-ott bukkanhatnak fel vékony fátyolfelhők, de ezek sem zavarják meg számottevően a napsütést. A déli és délkeleti irányból érkező szelek többfelé élénkülhetnek meg, néhol akár erősebb széllökések is előfordulhatnak, főként a délutáni órákban-olvasható a met.hu oldalán

A koponyeg.hu szerint a hőmérséklet a nyári szinteket idézi: a legtöbb helyen 30 Celsius-fok körüli maximumokra számíthatunk, de a délkeleti országrészben ennél melegebb is lehet – ott a csúcshőmérséklet elérheti a 32–33 fokot is. Az időjárás tehát továbbra is inkább a kánikulát idézi, mintsem a megszokott szeptemberi enyhülést.

A jelenlegi előrejelzések alapján úgy tűnik, hogy a meleg idő a következő napokban is kitart. A kérdés csak az: meddig bírja még a természet ezt az évszakhoz képest szokatlan hőhullámot?