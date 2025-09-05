szeptember 5., péntek

Nem lesz unalmas a délután: fordulat jön a kánikulában

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk pénteken Békés vármegyében.

Beol.hu

A napsütést délután felhősödés követi, miközben az ÉNy-i szél is egyre többfelé megerősödik. 

Girl,Rides,Car,With,Her,Hand,Out,Window,,Sun,Glare
Délután meglephet minket az időjárás. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Elszórtan fordul elő zápor, zivatar. 30 és 35 fok közötti országos hőségre van kilátás – írja a koponyeg.hu oldala. 

Békéscsabán 18 fokkal indul a reggel, délutánra már 33 fokot is mérhetünk. 

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

 

 

